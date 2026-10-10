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NATO phải loại bỏ kế hoạch phong tỏa khu vực Kaliningrad dưới áp lực từ Nga?

Bạch Dương
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Lãnh đạo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã đưa ra một tuyên bố chính thức liên quan đến thông tin đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông về khả năng cô lập vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga ở biển Baltic.

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NATO nhấn mạnh bản kế hoạch giả định nhằm bao vây khu vực này không có cơ sở trong thực tế.

Theo tờ báo uy tín La Repubblica của Ý, trích dẫn tuyên bố chính thức từ Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Liên minh, ý tưởng nói trên hoàn toàn bị loại trừ.

Người đứng đầu Ủy ban liên quan - ông Giuseppe Cavo Dragone nhấn mạnh bất kỳ báo cáo nào về mối đe dọa như vậy đối với Nga đều chỉ dựa trên một kịch bản không có thật.

Vấn đề vận tải và khả năng tiếp cận chiến lược đối với Kaliningrad ngày càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh quân sự hóa quy mô lớn khu vực Baltic bởi các quốc gia phương Tây.

Trước đây, nhiều thành viên NATO đã áp đặt những lệnh trừng phạt kinh tế và vận tải nghiêm ngặt, buộc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải Nga phải hoàn toàn chuyển hướng hậu cần sang tuyến đường biển và đường hàng không.

Phía Nga đã nhiều lần cảnh báo bất kỳ nỗ lực thực sự nào của lực lượng hải quân phương Tây nhằm phong tỏa khu vực sẽ bị coi là hành động gây hấn trực tiếp.

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Nga đã triển khai sẵn lực lượng tác chiến cực mạnh tại Kaliningrad.

Để bảo vệ lãnh thổ, một nhóm tác chiến hùng mạnh đã được triển khai tại vùng lãnh thổ Kaliningrad, bao gồm các tổ hợp phòng không hiện đại, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Giới chuyên gia nhận định tuyên bố của vị tướng cấp cao NATO này nhằm mục đích tạm thời xoa dịu căng thẳng địa chính trị ở châu Âu.

Tuy nhiên, các cuộc tập trận đang diễn ra của liên minh ở Biển Baltic và những động thái sẵn sàng phong tỏa đòi hỏi Lực lượng vũ trang Nga phải duy trì một tuyến phòng thủ nhiều lớp trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu liên tục để ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía NATO.

Theo Avia-pro
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Tags

NATO

Kaliningrad

biển Baltic

Nga

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