Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: CNN)

Phát biểu trên Fox News , ông Rutte đề cập đến những chỉ trích gay gắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với liên minh.

Ông Rutte nói rằng tính chất bí mật của chiến dịch quân sự đòi hỏi các nước NATO cần thời gian để điều chỉnh phản ứng của mình.

“Các đồng minh châu Âu và đối tác trên toàn thế giới đã tận dụng vài tuần qua để đảm bảo chúng ta có thể đoàn kết. Họ bắt đầu lên kế hoạch để xem chúng ta có thể làm gì cùng nhau với tư cách là đồng minh, là đối tác của Mỹ”, người đứng đầu NATO nói.

Ông cũng cho rằng chiến dịch của Mỹ là “then chốt”, do “mối đe dọa mang tính sống còn” từ Iran.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục tăng sau khi Iran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn để đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump.

Dầu Brent tăng thêm 1,69% lên khoảng 114,09 USD/thùng. Dầu thô Mỹ tăng thêm 2% lên 100,29 USD. Goldman Sachs trước đó nhận định mức giá cao có thể kéo dài đến năm 2027.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại trước tối 23/3.

Iran đáp lại rằng nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa, nước này sẽ đóng hoàn toàn eo biển và từ chối mở lại cho đến khi bất kỳ nhà máy điện nào bị phá hủy được xây dựng lại.

Iran cũng tuyên bố sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Mỹ và Israel trong khu vực.

Cuộc chiến tại Iran đã bước sang tuần thứ 4, gây ra sự gián đoạn lớn đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, phần lớn do tình trạng dừng lưu thông ở eo biển này.

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng việc đe doạ Iran “chỉ làm tăng cường sự đoàn kết của chúng tôi”.

“Ảo tưởng về việc xóa Iran khỏi bản đồ cho thấy sự tuyệt vọng trước ý chí của một dân tộc làm nên lịch sử. Các mối đe dọa và khủng bố chỉ làm tăng cường sự đoàn kết của chúng tôi. Eo biển Hormuz mở cho tất cả, ngoại trừ những kẻ vi phạm lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết đối mặt với những lời đe dọa điên rồ trên chiến trường”, ông Pezeshkian viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 22/3.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẵn sàng đóng eo biển Hormuz vô thời hạn nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện Iran.