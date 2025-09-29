NATO không thể biến Baltic thành ‘ao nhà’

Tờ The Hill mới đây trong một bài viết của mình đã lưu ý rằng, còn quá sớm để gọi Biển Baltic là “ao nhà của NATO”, bởi sự hiện diện quân sự của Nga tại đây vẫn còn rất mạnh mẽ.

Thực tế, sự hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã được gia tăng và củng cố mạnh với với sự gia nhập của hai nước Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan, các quốc gia NATO thứ 31 và 32 (được kết nạp lần lượt vào năm tháng 4 năm 2023 và tháng 3 năm 2024).

The Hill chỉ ra, mặc dù đã gia tăng sự hiện diện quân sự và số lượng quốc gia thành viên ở vùng biển này, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng Hạm đội Baltic của Nga đang đóng quân tại vùng lãnh thổ Kaliningrad lân cận ven bờ biển Baltic và thành phố lớn thứ hai trong phạm vi quản hạt của hạm đội này là St. Petersburg, vẫn có thể tiếp cận trực tiếp Đại Tây Dương bằng đường thủy.

Trong thời gian qua, Hải quân và Không quân Nga không hề giảm sự hiện diện ở khu vực Baltic, hơn nữa, NATO và Nga vẫn thường xuyên có những vụ đối đầu lẻ tẻ trên vùng biển này.

Hoạt động của đội tàu buôn Nga, được cho là hoạt động dưới cờ của các quốc gia như Panama, Liberia và nhiều quốc gia khác, cũng đang được các quốc gia NATO chú ý, bởi đây là hoạt động xuất khẩu chính, đồng thời cũng là nguồn cung cấp ngân sách lớn cho chính quyền Moscow.

Theo bộ phận nghiên cứu của NewsNation, dầu khí hàng năm cung cấp trung bình 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga và 30% đến 50% doanh thu ngân sách liên bang.

Phương Tây đặc biệt quan tâm đến cái gọi là “Hạm đội bóng tối” gồm các tàu dầu đáng ngờ di chuyển trên Biển Baltic, vận chuyển dầu và LNG Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt và những mối đe dọa từ phương Tây.

Nguồn tin khẳng định rằng, các tàu chở dầu có thể thay đổi cờ đăng ký chỉ trong một chuyến đi. Hơn nữa, các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ vô ích nếu “không có ý chí thực thi chúng”.

Do đó, vào hôm 27/9, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra “Đạo luật Hạm đội Bóng tối”, với hy vọng ngăn chặn thương mại hàng hải nước ngoài đối với Nga và các đối tác, chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu dầu thô.

Đáp trả lại hành động của phương Tây, các tàu chở dầu và các tàu buôn khác gần đây đã bắt đầu được hộ tống bởi các tàu chiến của Hải quân Nga, biến tình hình vùng biển này ngày càng trở nên căng thẳng và vượt qua tầm kiểm soát của các quốc gia NATO trong khu vực.