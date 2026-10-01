NATO không quan tâm lời cảnh báo hạt nhân của Nga đối với Kaliningrad

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte không coi trọng lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga liên quan đến tình hình xung quanh khu vực Kaliningrad.

Ông Rutte đã phát biểu điều này bên lề Hội nghị thượng đỉnh Quốc phòng và Không gian Euronews 2026, diễn ra tại Brussels, hôm 30/9, ấn phẩm Suspilne đưa tin.

Các nhà báo đã hỏi liệu Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia NATO nếu Liên minh này cố gắng cô lập Kaliningrad hay không?

Ông Rutte đáp lại "Tôi không quá coi trọng chuyện đó".

Theo Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Vladimir Putin hiểu rằng Nga sẽ không thể đánh bại Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương trong một cuộc xung đột trực tiếp.

Ông Rutte cũng cho biết NATO đã đáp trả các mối đe dọa từ Nga.

Liên minh nhấn mạnh tính chất phòng thủ của mình và kêu gọi Nga ngừng tạo ra mối đe dọa hạt nhân và chiến tranh chống lại Ukraine.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Lực lượng vũ trang Hà Lan.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga cảnh báo NATO về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Liên minh tìm cách cô lập khu vực Kaliningrad.

Sau đó Nga tiếp tục cáo buộc Liên minh đang theo đuổi một "con đường nguy hiểm và liều lĩnh", tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp.

Các phái đoàn Nga tại Bỉ, Anh và Ireland đã tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí quân sự hiện có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân nếu các nước NATO nỗ lực cô lập hay tấn công vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

Điện Kremlin đã xác nhận lập trường này. Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin - ông Dmitry Peskov, gọi những tuyên bố của các nhà ngoại giao Nga là "lời nhắc nhở đối với những người nóng nảy ở châu Âu" về học thuyết của Nga liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo ông Peskov, Nga đang phản ứng trước những tuyên bố từ Ba Lan và các nước châu Âu khác liên quan đến Kaliningrad.

Phía Nga cũng phủ nhận việc đang chuẩn bị tấn công một quốc gia châu Âu. Song song với những lời đe dọa, Nga khẳng định họ không có kế hoạch, lý do hay động cơ nào để làm xấu đi quan hệ với EU.

Nhưng ở chiều ngược lại, giới chức Nga coi hoạt động quân sự của NATO gần biên giới là mối đe dọa đối với an ninh của chính họ.