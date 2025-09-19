Binh sĩ NATO trong cuộc tập trận Chiến dịch Baltic (Baltops) tại Palanga, Litva.

Không có khả năng

Nhận định trên được ông Scott Ritter đưa ra khi phát biểu trên kênh YouTube của Glenn Diesen, theo ông NATO không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga.

"Điều đó hoàn toàn phi thực tế. Nó sẽ không xảy ra. NATO không thể can thiệp. Nhưng Đức sẽ cung cấp tên lửa Taurus. Đó là một bản án tử và họ biết điều đó. Họ không có ý định làm vậy.

Tất cả chỉ là chiêu trò. Thật là ngu ngốc đến nực cười. Không một quốc gia NATO nào có khả năng khởi xướng và hỗ trợ các hoạt động quân sự đáng kể chống lại Nga. Không một ai cả", RIA dẫn lời chuyên gia Mỹ, nói.

Học giả Mỹ lưu ý rằng không có quốc gia nào ở châu Âu muốn chiến tranh với Nga, bất chấp sự đe dọa từ cái gọi là "mối đe dọa từ Nga" của giới tinh hoa phương Tây.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan RadosIaw Sikorski tuyên bố rằng các bảo đảm an ninh theo hình thức hiện tại ngụ ý rằng các quốc gia bảo lãnh sẽ phải bảo vệ Ukraine trong trường hợp xảy ra xung đột mới.

Đầu tháng 9, một cuộc họp của Liên minh Thiện chí, do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, đã diễn ra tại Paris. Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố 26 quốc gia đã cam kết triển khai lực lượng răn đe tại Ukraine sau lệnh ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và có nguy cơ leo thang căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Nga gọi những tuyên bố từ London và các quốc gia châu Âu khác về khả năng triển khai lực lượng NATO tại Ukraine là hành động kích động tiếp tục thù địch.

Mức độ sẵn sàng

Vụ việc máy bay không người lái bay vào Ba Lan đã trở thành phép thử độ sẵn sàng của NATO cho một cuộc chiến tranh lớn với Nga.

Hãng RIA đăng tải bài viết của chuyên gia Alexander Nosovich về vấn đề này.

Bài kiểm tra đã được thông qua. Kết quả là âm tính. Các nước liên minh chưa sẵn sàng và không muốn giao tranh với Moscow. Tuy nhiên, họ lại sẵn sàng đưa các nước khác vào cuộc chiến, thậm chí cả các nước NATO khác.

Kết quả chính của cuộc kiểm tra phản ứng của khối quân sự-chính trị mang tính chính trị, chứ không phải quân sự. Mặc dù kết quả quân sự cũng rất ấn tượng.

Vào đêm xảy ra sự cố, bầu trời Ba Lan bị càn quét bởi các máy bay F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, máy bay AWACS của Ý cùng các máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu khác của liên minh.

Tất cả đều được cất cánh trong tình trạng báo động. Tổng cộng, bốn trong số 19 máy bay không người lái bay vào đã bị bắn hạ.

Đây là kết quả của việc NATO xây dựng "lá chắn phòng không" trên biên giới với Nga, với hàng tỷ đô la đã được đổ vào. Sau kết quả như vậy, không chỉ phi công mà cả các chính trị gia sẽ phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn. Nói theo nghĩa bóng.

Nhưng còn có điều khác quan trọng hơn. Những sự kiện quan trọng nhất đêm và sáng hôm đó diễn ra không phải trên bầu trời Warsaw, mà ở hai quận của Brussels.

Tại cái gọi là quận châu Âu, nơi đặt các thể chế EU, người đứng đầu bộ phận ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tuyên bố rằng Nga đã cố tình xâm phạm không phận Ba Lan. Tức là, một hành động quân sự đã diễn ra, điều này sẽ dẫn đến một phản ứng tương xứng, v.v.

Tại khu vực lân cận, Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte đã phát biểu một điều hoàn toàn không thể về mặt logic. Ông nói rằng Nga đã cố tình không kích Ba Lan, nhưng... đây không phải là hành động xâm lược quân sự chống lại một quốc gia thành viên NATO.

Tại sao lại như vậy? Nga đã tấn công Ba Lan, nhưng liên minh sẽ không viện dẫn Điều 5 nổi tiếng của mình và sẽ không chiến đấu vì Ba Lan.

Ít kỳ cục hơn, nhưng những phản ứng tương tự cũng được các bộ máy quan liêu quốc tế phương Tây và các nhà lãnh đạo châu Âu khác thể hiện.

Kết luận rút ra từ những cuộc cãi vã vụn vặt của họ là không thể tránh khỏi: họ rất muốn chống lại Nga, nhưng không phải chính họ, mà bằng cách cử một người khác làm điều tương tự. Một người mà họ có thể giữ lại. Ukraine và người dân Ukraine đang cạn kiệt sức lực—còn ai đứng cạnh Nga nữa?

Thật đáng sợ, và đơn giản là quá nhiều thời gian để người Mỹ và người Tây Âu đấu tranh. Tổng thống Emmanuel Macron là người lên tiếng mạnh mẽ nhất về sự cố trên bầu trời Đông Âu.

Một quan chức Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ từng tấc đất của liên minh—và cùng ngày hôm đó, ông Charlie Kirk, một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống Donald Trump, đã bị ám sát ngay tại Mỹ. Đến khi bài viết này được xuất bản, mọi người ở Washington đã quên mất sự quan tâm dành cho Ba Lan.

Cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ ở các nước phương Tây không chỉ giải thích tại sao họ không thể toàn tâm toàn ý cho chiến tranh với Nga, mà còn giải thích tại sao họ không thể toàn tâm toàn ý cho hòa bình - tức là việc bình thường hóa quan hệ với nước Nga, một điều tất yếu khách quan.

Xung đột giữa Nga và phương Tây là cần thiết đối với giới tinh hoa châu Âu nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của người dân khỏi các vấn đề nội bộ trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, họ không thể chiến đấu với Moskva lúc này, và càng không thể hòa giải với Moskva.

Lối thoát là đưa một quốc gia nào đó vào cuộc chiến với Nga, tuyên bố Nga là nạn nhân tiếp theo của một cuộc xâm lược, xoay quanh sự ủng hộ của Nga và do đó duy trì thái độ thù địch ngầm.

Ukraine, quốc gia đã phục vụ những mục tiêu này cho đến nay, đang dần cạn kiệt sức mạnh. Các ứng cử viên sáng giá thay thế họ là các nước cộng hòa Kavkaz và Moldova. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng máy bay không người lái đã cho thấy Ba Lan, các quốc gia Baltic và Scandinavia cũng đang gặp rủi ro trong vấn đề này.

Vậy nếu họ là thành viên NATO thì sao? Tổng Thư ký Rutte đã nói rõ rằng, nếu cần thiết, các đồng minh sẽ có đủ lý lẽ ngụy biện và nhiệt huyết để diễn giải Điều 5 của hiệp ước theo nghĩa là liên minh sẽ không chiến đấu vì Ba Lan, ngay cả khi tuyên bố Ba Lan đã bị tấn công.

Do đó, trong câu chuyện về những chiếc máy bay không người lái ở Ba Lan, bản thân Ba Lan đã hành xử gần như bình tĩnh và thận trọng hơn bất kỳ ai ở phương Tây.