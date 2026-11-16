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NATO hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo năm 2027

Hoàng Vân
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Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết, NATO đã hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra ở Tirana, vào năm 2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (trái) cùng các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026.

“Vẫn chưa có quan điểm chung về thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO, chắc chắn không phải vào năm 2027.

Nếu hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào năm 2028, nó sẽ diễn ra ở Tirana, Albania”, Thủ tướng Albania Edi Rama nói với giới báo chí hôm 15/11.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã giảm nhẹ tầm quan trọng của sự thay đổi này, nói khối quân sự "linh hoạt" trong các hội nghị thượng đỉnh và sẽ triệu tập một hội nghị "khi cần thiết".

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh NATO ở châu Âu tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO ở châu Âu của Mỹ về chi tiêu quốc phòng, và việc từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran.

Tuyên bố được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 ở The Hague nêu rõ, các nhà lãnh đạo mong chờ "cuộc gặp tiếp theo của chúng ta tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2026, là cuộc gặp tại Albania".

Tuy nhiên, bất kỳ đề cập nào về quốc gia Balkan này đều hoàn toàn vắng mặt trong một văn bản tương tự được ban hành sau cuộc họp năm nay tại Ankara.

Tháng 4/2026, hãng Reuters dẫn lời một số quan chức giấu tên đưa tin, các thành viên NATO đang cân nhắc tổ chức ít hội nghị thượng đỉnh hơn, phá vỡ thông lệ tổ chức các cuộc họp thường niên gần đây.

Một số nguồn tin nhận định, lý do là để tránh đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hơn nữa, NATO đã cắt giảm các cuộc họp cấp bộ trưởng, hủy bỏ cuộc họp thường niên tháng 10 của các lãnh đạo quốc phòng năm nay và cũng không có cuộc họp nào được lên kế hoạch cho năm 2027.

Số lượng các cuộc gặp gỡ của các bộ trưởng ngoại giao cũng đã giảm từ hai xuống còn một cho năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đã không tham dự hoặc rời đi sớm trong một số cuộc họp trước đây.

Đầu năm nay, đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, châu Âu chỉ xếp thứ tư trong số các ưu tiên an ninh toàn cầu của Mỹ, sau "bảo vệ lãnh thổ quốc gia", cũng như tình hình ở Tây bán cầu và Thái Bình Dương.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tháng 7 tại Ankara, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, ông "rất thất vọng với NATO", ám chỉ Mỹ có thể sẽ tiếp tục thu hẹp sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu.

“Tôi chỉ muốn sự trung thành. Các bạn biết đấy, chúng ta rất trung thành với họ. Chúng ta luôn chiến đấu vì họ”, Tổng thống Mỹ nói trước đó.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth từng cáo buộc các thành viên NATO châu Âu từ chối cho Mỹ tiếp cận dễ dàng các căn cứ và không phận của họ trong chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran, dường như ám chỉ đến Pháp, Tây Ban Nha và Ý.

Ông Hegseth kết luận, NATO đã thoái hóa thành "con hổ giấy và con đường một chiều", sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo RT
Tags

NATO

Hội nghị Thượng đỉnh

Albania

Donald Trump

Mark Rutte

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