NATO họp khẩn, hoài nghi đóng góp "rất nhỏ" của Mỹ dành cho Ukraine

Chủ tịch ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Ý Giuseppe Cavo Dragone, cho biết 32 nhà lãnh đạo quốc phòng của liên minh quân sự này đã tham gia cuộc điện đàm trực tuyến trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang được đẩy mạnh trong những ngày gần đây.

Hàng chục lãnh đạo NATO đã tổ chức cuộc họp về tình hình Ukraine hôm 20-8. Ảnh:X

Ông Dragone đã viết trên mạng xã hội X sau cuộc hội đàm: "Hôm nay, cuộc thảo luận tuyệt vời và thẳng thắn giữa các Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng NATO". Ông Dragone xác nhận sự ủng hộ của liên minh dành cho Kiev nhưng không cung cấp nhiều chi tiết về nội dung cuộc họp.

Ông Dragone nhấn mạnh: "Chúng tôi đoàn kết và sự đoàn kết đó thực sự rõ ràng hôm nay như mọi khi. Ưu tiên vẫn là một nền hòa bình công bằng, đáng tin cậy và bền vững".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov chỉ trích các nỗ lực xây dựng các thỏa thuận an ninh tại Ukraine mà không có sự tham gia của Nga.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ông Lavrov nói hôm 20-8: "Chúng tôi không thể đồng ý với việc giải quyết các vấn đề an ninh tập thể mà không có Liên bang Nga. Điều này sẽ không hiệu quả". Ông Lavrov nói thêm Nga sẽ đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình một cách kiên quyết và cứng rắn.

Theo hãng tin AP, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang tìm cách thành lập một lực lượng có thể hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và liên minh quân sự gồm 30 quốc gia, bao gồm các nước châu Âu, Nhật Bản và Úc, đã tham gia hỗ trợ sáng kiến này. Các lãnh đạo quân sự đang tìm hiểu cách thức hoạt động của lực lượng an ninh nói trên trong khi vai trò của Mỹ hiện vẫn chưa rõ ràng.

Ông Donald Trump hôm 19-8 đã loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ đến Ukraine. Nga cũng nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận quân đội NATO tại Ukraine.

Trong cuộc họp do tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, chủ trì hôm 19-8, quan chức quốc phòng từ Anh, Pháp, Đức và Phần Lan hối thúc Mỹ tiết lộ những gì Washington sẽ cung cấp về quân đội và khí tài không quân để giúp Ukraine duy trì thỏa thuận hòa bình với Nga trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận như vậy.

Tờ Politico hôm 20-8 dẫn các nguồn tin cho hay Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby nói rằng Mỹ sẽ chỉ đóng một vai trò "rất nhỏ". Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy châu Âu sẽ phải gánh vác trọng trách duy trì hòa bình lâu dài ở Kiev.

Một quan chức NATO cho hay: "Thực tế đang dần hé lộ rằng châu Âu sẽ là bên thực hiện điều này trên thực địa. Mỹ hoàn toàn không cam kết gì".