NATO được khuyên nên học Kiev về cách đánh chặn

UAV xâm nhập Ba Lan bị đánh chặn.

Tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 9 ở Phần Lan, trong đó ông đã cảnh báo phương Tây về việc quá phụ thuộc vào những loại đạn đánh chặn đắt tiền, trong khi máy bay không người lái (UAV) tầm xa giá rẻ ngày một phổ biến.

"Một đạn tên lửa của hệ thống Patriot có giá 2-3 triệu USD, trong khi một UAV kiểu Shahed hoặc Geran có giá 100.000 USD. Không nên dùng đạn Patriot chống UAV loại như vậy", Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố sau khi ít nhất 19 UAV xâm nhập Ba Lan trước đó một ngày, giữa lúc Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Ba Lan và các đồng minh NATO đã huy động tiêm kích F-16, F-35 bắn hạ ít nhất 3 UAV.

Những khẩu đội Patriot của Đức triển khai tại Ba Lan cũng được đặt trong tình trạng báo động cao. Những chiếc UAV bị hạ được cho là dòng Geran hoặc phi cơ mồi bẫy Gerbera loại rẻ tiền.

Để bắn hạ những UAV này, tiêm kích NATO đã sử dụng tên lửa không đối không AIM-120C-7 có giá khoảng hai triệu USD mỗi quả, cũng như AIM-120X có giá 400.000-500.000 USD mỗi quả.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Họ đã dùng những quả tên lửa có giá 1-1,2 triệu USD, đó không phải cách đối phó hợp lý. Tất nhiên, NATO phải làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng xét về tổng thể và cách tác chiến, đó không phải là điều hợp lý".

Chuyên trang quân sự Mỹ nhận định vụ UAV xâm nhập Ba Lan là phép thử để xem liệu hệ thống phòng không của NATO có chống lại được các vụ tập kích bằng loại vũ khí này hay không. Theo ông Zelensky, dường như không một thành viên NATO nào đạt khả năng sẵn sàng đối phó với UAV.

"Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ huấn luyện họ, bởi hệ thống Patriot của Ba Lan không thể làm gì trong trận tập kích với UAV như dòng Geran. Patriot là vũ khí chống tên lửa đạn đạo", ông Zelensky nói.

"Trong tình huống bị tập kích bằng 500-800 UAV Geran mỗi ngày, chúng tôi không dùng Patriot để đánh chặn chúng", Tổng thống Zelensky thừa nhận.

Để tăng cường khả năng đối phó với UAV, Ukraine đã triển khai các tổ phòng không di động sử dụng xe bán tải hoặc xe tải gắn súng phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, drone đánh chặn và trực thăng để đối phó UAV. Đôi khi tiêm kích của Ukraine cũng tham gia hoạt động này.

Tổng thống Zelensky gọi đây là lưới phòng không đa hệ thống và khuyên các quốc gia thành viên NATO áp dụng phương pháp này. "Chỉ có Ukraine và Nga sở hữu lưới phòng không như vậy", ông nói.

Chuyên trang War Zone cũng chỉ ra rằng NATO đang phụ thuộc vào vũ khí tối tân, trong đó có tiêm kích F-35 và tên lửa phòng không Patriot, để đối phó với UAV giá rẻ.

Liên minh quân sự đánh giá đây không phải giải pháp bền vững trong xung đột cường độ cao và cần kết hợp những phương án rẻ hơn so với cách họ đang làm hiện nay.