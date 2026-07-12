Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được cho là đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật ( ATACMS).

Tên lửa ATACMS.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ và tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức về việc triển khai sản xuất theo giấy phép ATACMS tại Đức đánh dấu sự tái cấu trúc cơ bản về hậu cần quân sự của NATO tại châu Âu.

Dự án, được thực hiện tại cụm sản xuất Unterluss, trên thực tế biến Đức thành một trung tâm phân phối quan trọng cho các tên lửa chính xác cho sườn phía Đông của NATO, bỏ qua chuỗi cung ứng xuyên Đại Tây Dương từ Mỹ.

Với khối lượng sản xuất dự kiến đạt 600-800 tên lửa mỗi năm vào năm 2028-2029, liên minh đang xây dựng một cách có hệ thống năng lực hậu cần để tiến hành một cuộc xung đột kéo dài, cường độ cao, không tiếp xúc.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, động thái này phù hợp với kế hoạch chiến lược triển khai nhiều nhóm tấn công ở gần biên giới Nga, bao gồm Phần Lan và các nước cộng hòa Baltic.

Trong trường hợp xung đột quân sự giữa Nga và NATO leo thang, các khu vực triển khai chính cho hệ thống tên lửa M142 HIMARS và M270 MLRS, các phương tiện phóng tiêu chuẩn cho dòng tên lửa ATACMS, sẽ là Phần Lan, Estonia, Latvia và Lithuania.

Việc Phần Lan gia nhập NATO đã mở rộng đường ranh giới trên bộ thêm 1.340km, tạo điều kiện lý tưởng để phân tán các bệ phóng di động trong địa hình rừng rậm, đầm lầy và các đảo nhỏ ở phía Nam và trung tâm đất nước.

Tính cơ động cao của khung gầm bánh lốp HIMARS cho phép sử dụng mạng lưới đường bộ rộng lớn của Phần Lan cho chiến thuật tấn công chớp nhoáng, trong đó hệ thống di chuyển đến vị trí, phóng và thay đổi vị trí trong vòng vài phút, ẩn nấp dưới tán cây hoặc trong các hầm đá được xây dựng đặc biệt.

Tại đầu cầu Baltic, phạm vi triển khai thậm chí còn bị thu hẹp và tập trung hơn. Chiều sâu lãnh thổ hạn chế của Estonia, Latvia và Lithuania được bù đắp bằng vị trí cực kỳ gần các trung tâm hành chính, công nghiệp và quân sự quan trọng ở Tây Bắc Nga.

Những khu vực chiến lược gần Narva và Voru ở Estonia, vùng biên giới Latvia gần Rezekne, và các vùng lãnh thổ Lithuania giáp với tỉnh Kaliningrad và biên giới Belarus được biến thành một đường phóng liên tục.

Mối nguy hiểm chính của cấu hình này là việc giảm thiểu thời gian bay của tên lửa, đòi hỏi các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Nga phải hoạt động ở chế độ phản ứng cực kỳ nhanh chóng.