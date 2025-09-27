NATO đau đầu vì mất nửa triệu dollars để hạ 1 UAV

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã tuyên bố rằng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang tìm kiếm những vũ khí phòng không giá rẻ và biện pháp hiệu quả để chống lại máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Nhà lãnh đạo NATO thừa nhận, khối này không có biện pháp đáp trả nào đối với máy bay không người lái giá rẻ của Nga, ngoài các tên lửa không đối không đắt tiền phóng từ máy bay chiến đấu.

Ông nói thêm rằng khối quân sự phương Tây hiện đang học hỏi từ Quân đội Ukraine trong việc chống lại máy bay không người lái của Nga, với nguồn lực hạn chế của họ.

Ông Mark Rutte cũng chỉ ra sự bất cập trong việc bắn hạ UAV Nga hiện nay. “Sẽ không khôn ngoan nếu liên tục bắn hạ máy bay không người lái có giá một hoặc hai nghìn dollars bằng tên lửa có giá nửa triệu hoặc một triệu dollars” - Vị quan chức NATO thừa nhận.

Các chiến đấu cơ NATO ở Ba Lan và cả F-16 Mỹ mà phương Tây viện trợ cho Không quân Ukraine thường sử dụng các tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder để bắn hạ UAV Nga, mà giá mỗi quả tên lửa này rơi vào khoảng gần 400 nghìn USD, trong khi các UAV của Nga được sản xuất hàng loạt có giá chỉ từ vài trăm đến vài nghìn USD/chiếc.

Do đó, nếu cần đánh chặn một vụ tấn công của vài chục chiếc UAV đã khiến khối này thiệt hại tới vài chục triệu USD.

Nhà lãnh đạo NATO nói thêm rằng, toàn bộ khối quân sự phương Tây hiện đang bận rộn phát triển các công nghệ giúp chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra của máy bay không người lái Nga.

Chúng tôi đang học hỏi từ người Ukraine và sẽ bắt đầu áp dụng công nghệ mới này trong những tuần và tháng tới, để bên cạnh các phương pháp chống máy bay không người lái truyền thống, chúng tôi có công nghệ mới để đánh chặn UAV.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh, hiện nay khối này đã thiết lập một trung tâm chung với Ukraine tại Ba Lan, để đúc rút kinh nghiệm và học hỏi từ những bài học trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo giới chuyên gia quân sự, sở dĩ các quan chức NATO sốt sắng với vấn đề này như vậy là do việc đáp trả vụ tấn công “máy bay không người lái Nga” gần đây ở Ba Lan đã khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương thiệt hại nặng nề đến mức phương Tây nhanh chóng nhận ra rằng nếu có thêm một vài cuộc tấn công như vậy nữa, máy bay NATO sẽ bất lực.

Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý rằng sự cố trên không phận Ba Lan đã chứng minh tính dễ bị tổn thương của hệ thống phòng không của Liên minh trước cuộc tấn công của chỉ vài chục máy bay không người lái.