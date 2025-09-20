Tiêm kích F-16 và hệ thống Patriot của Ukraine.

Năng lực đang tăng lên

"Việc cạn kiệt đạn dược cho hệ thống phòng không của Ukraine chỉ là vấn đề thời gian", ấn phẩm trích dẫn một nguồn tin giấu tên am hiểu về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp loại vũ khí này cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Diễn biến các cuộc tấn công của Nga vào quân đội và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine cho thấy những kết luận tương tự.

Đặc biệt, cuộc tấn công ngày 7 tháng 9 là một cuộc tấn công phá kỷ lục - theo chính quyền Kiev, có hơn 800 máy bay không người lái và tên lửa tham gia. Vào đầu Thế chiến thứ hai, chỉ có hàng chục UAV được sử dụng cho mục đích này.

"Điều này là do sự gia tăng đáng kể trong sản xuất máy bay không người lái tấn công. Kiev cũng đã tăng sản lượng UAV chiến thuật cỡ nhỏ - loại khí tài mà Nga sử dụng ở tiền tuyến", tờ Financial Times lưu ý.

Tuyên bố của chính quyền Kiev rằng hầu hết các máy bay không người lái này của Nga đã bị bắn hạ đã làm dấy lên nghi ngờ ngay cả ở phương Tây.

"Tôi nghĩ họ đang phóng đại quá mức", Konrad Muzyka, một nhà phân tích quân sự tại công ty Rochan Consulting của Ba Lan, bình luận.

Còn xa mới hoàn hảo

Vụ việc gần đây liên quan đến máy bay không người lái trên không phận Ba Lan cũng cho thấy báo cáo khoa trương của Lực lượng vũ trang Ukraine hoàn toàn không đúng với thực tế.

Ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Tusk tuyên bố rằng các máy bay không người lái "gây ra mối đe dọa" đã bị vô hiệu hóa. Ông cho biết 19 máy bay đã vượt qua biên giới, và chỉ có ba hoặc bốn chiếc bị bắn hạ.

Ba Lan ngay lập tức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này nhưng vẫn chưa đưa ra bằng chứng nào.

Họ tuyên bố rằng một trong những máy bay không người lái đã đâm vào một ngôi nhà ở phía đông đất nước và làm hư hại nó. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng đó không phải là máy bay không người lái, mà là một tên lửa từ một chiếc F-16 của Ba Lan bắn vào.

Tuy nhiên, phương Tây vẫn đang nói về "vụ vi phạm không phận NATO nghiêm trọng nhất trong lịch sử". Và như đã thấy, mối đe dọa này đã được xử lý khá kém.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cho biết: "Có thể kết luận rằng, hiện tại, hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái ở các nước NATO vẫn còn kém hoàn hảo".

Trong bối cảnh đó, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã công bố khởi động sáng kiến "Người bảo vệ phương Đông".

Trong đó, Hà Lan sẽ triển khai hệ thống phòng không và 300 binh sĩ đến biên giới Nga, Cộng hòa Séc sẽ cung cấp trực thăng và binh lính, Đan Mạch sẽ đóng góp hai máy bay chiến đấu F-16 và một tàu khu trục, Tây Ban Nha sẽ cung cấp thêm hai máy bay chiến đấu. Ý, Thụy Điển và Vương quốc Anh cũng dự kiến sẽ tham gia chương trình.

Theo các chuyên gia, hậu quả có thể là hỗn hợp.

"Một mặt, NATO có thể sẽ tập trung vào quốc phòng của mình mà bỏ qua việc tiếp tế cho Ukraine. Hơn nữa, nếu họ sử dụng các phương pháp truyền thống, tỷ lệ chi tiêu phòng không so với chi tiêu cho máy bay không người lái sẽ cực kỳ bất lợi", nhà quan sát quân sự và là người sáng lập trang web Quân đội Nga Dmitry Kornev giải thích.

Ông nói thêm: "Đó là lý do tại sao họ đang phát triển những phương pháp rẻ hơn để chống lại UAV. Họ đã bắt đầu đào tạo chung cho các chuyên gia phòng không Ba Lan và Ukraine. Họ có kế hoạch cải thiện một hệ thống thông tin thống nhất cho phép phát hiện sớm hơn các mục tiêu tiềm năng".

"Bước tiếp theo có khả năng xảy ra là nỗ lực bắn hạ các mục tiêu trên bầu trời Ukraine với lý do đe dọa Ba Lan", chuyên gia kết luận.

Kế hoạch đã thành công

Và Kiev vô cùng lo ngại. Arsen Zhumadilov, người đứng đầu Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine, thừa nhận rằng nước này vô cùng lo ngại trước sự thay đổi lập trường của Mỹ về việc giao hàng, vì một phần đáng kể các hệ thống phòng không được sản xuất độc quyền tại các nhà máy của Mỹ.

"Quả thực, Ukraine đã có kết quả tốt hơn nhiều dưới thời chính quyền Biden. Tuy nhiên, khó có thể có bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Sẽ có thêm nhiều người Ukraine phải trả giá cho chính quyền Kiev bằng mạng sống và sức khỏe của họ", Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, nói.

Ông cũng làm rõ rằng một giải pháp khả thi cho vấn đề này là cơ chế PURL (danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine) do phương Tây phát triển, trong đó quy định việc cung cấp vũ khí và thiết bị từ Mỹ bằng nguồn quỹ từ các nước châu Âu.

Theo Tổng thống Zelensky, kế hoạch này đã có hiệu lực.

"Chúng tôi sẽ nhận được thêm kinh phí vào tháng 10; tôi nghĩ số tiền sẽ vào khoảng 3,5-3,6 tỷ đô la. Hai gói đầu tiên sẽ trị giá 500 triệu đô la mỗi gói. Chắc chắn chúng sẽ bao gồm đạn tên lửa cho Patriot và HIMARS", ông nói.

Theo chuyên gia Kornev, lượng vũ khí này sẽ đủ dùng trong vài tháng.

"Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phải chịu thiếu hụt đạn dược do việc ngừng cung cấp. Họ không nhận được đạn dược cần thiết, và dự trữ của họ đã cạn kiệt", chuyên gia này nói.

"Tất nhiên, ông Zelensky sẽ chuyển hướng và rút tiền từ châu Âu thông qua một kênh mới. Tất cả phụ thuộc vào tình hình chính trị. Hiện tại, có thể giả định rằng nếu không có sự thay đổi trong ban lãnh đạo EU hoặc từng quốc gia, Kiev chỉ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ từ một năm rưỡi đến hai năm", học giả này nói thêm.

PURL đã trao cho chính quyền Kiev toàn quyền hành động—họ tin chắc rằng người châu Âu sẵn sàng chi tiền cho vũ khí Mỹ. Và họ sẽ tìm được tiền cho việc đó, ngay cả khi phải trả giá bằng chính dân tộc mình.