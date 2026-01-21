Theo giới truyền thông phương Tây, Warsaw và Vilnius muốn xây dựng một trường huấn luyện quân sự gần Hành lang Suwalki (Suwalki Gap), tuyến đường bộ ngắn nhất nối Belarus và vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, nhằm chặn đứng mọi tuyến đường bộ khả thi.

Thông tin này được đưa ra tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Ba Lan bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và người đồng cấp Litva (Lithuania) Robertas Kaunas.

Theo đó, các nước NATO nói trên dự định thiết lập cơ sở quân sự này trên lãnh thổ Litva, gần biên giới Ba Lan.

“Ba Lan ủng hộ sáng kiến xây dựng một bãi huấn luyện cho quân đội các nước. Nếu cần thiết, lực lượng công binh của chúng tôi sẽ tham gia xây dựng bãi huấn luyện này” - ông Kosiniak-Kamysz nêu rõ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Litva xác nhận rằng, Warsaw và Vilnius đã đạt được một thỏa thuận chi tiết.

“Đây là nơi chúng ta sẽ tăng cường phòng thủ cho Hành lang Suwalki. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu, nhưng chúng ta hiểu rằng, bãi tập trận này rất cần thiết. Ba Lan và Litva đang phải đối mặt với sự xâm lược hỗn hợp và các vụ vượt biên trái phép từ Belarus” - ông Kaunas nói.

Theo giới chuyên gia phương Tây, Hành lang Suwalki có tầm quan trọng rất lớn đối với Kaliningrad và lãnh thổ Nga, vì nó cung cấp tuyến đường bộ ngắn nhất nối liền với đất liền Liên bang Nga thông qua Belarus.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà các nước NATO đang lên kế hoạch phong tỏa Biển Baltic khỏi Nga, để cô lập hoàn toàn vùng lãnh thổ bán độc lập của Nga.

Điều khá đáng chú ý là vài tháng trước, Thiếu tướng Christian Freiding, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng Đức, đã thừa nhận rằng, quân đội Đức đang vạch kế hoạch và nỗ lực thao luyện để chuẩn bị cho trận chiến giành Suwalki Gap.

Chính quyền Berlin coi khu vực này là một thách thức đặc biệt đối với việc lập kế hoạch tác chiến của cơ quan tham mưu quân sự. Do đó, quân đội Đức đang lên kế hoạch đóng quân thường trực tại Litva, khác với các đơn vị từ các quốc gia khác tới đây để huấn luyện không thường xuyên.

Theo cựu Thứ trưởng Ngoại giao Litva Darius Jurgelevicius, phong tỏa hoàn toàn tỉnh Kaliningrad là một trong những kịch bản chính trong cuộc đối đầu của NATO với Nga.

Có thể nói rằng, với những động thái mới này, phương Tây đang công khai xem xét khả năng bóp nghẹt vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga, một khi khối quân sự phương Tây phát động cuộc chiến tranh với Moscow.