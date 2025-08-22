NATO cấp tốc bảo vệ trung tâm hậu cần tại Ba Lan sau vụ UAV Geran-2 đi lạc

Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo rằng 2 hệ thống Patriot và 1 tổ hợp NASAMS sẽ được gửi tới Ba Lan. Cùng với thiết bị, khoảng 300 quân nhân sẽ được điều đến địa điểm này để đảm bảo vận hành các tổ hợp và bảo vệ cơ sở chiến lược.

Đây là trung tâm hậu cần thuộc Dịch vụ hỗ trợ và đào tạo của NATO dành cho Ukraine (NSATU), có trụ sở tại thành phố Rzeszow của Ba Lan. Địa điểm trên là trung tâm quan trọng cung cấp viện trợ quân sự từ các nước đồng minh tới Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết: "Chúng tôi làm điều này để bảo vệ sườn phía đông của NATO, một trung tâm quân sự quan trọng để bảo vệ Ukraine và ngăn chặn người Nga".

Việc triển khai bao gồm tích hợp 3 hệ thống phòng không khác nhau. Ngoài hệ thống tên lửa phòng không Patriot và NASAMS, đơn vị này cũng sẽ bao gồm các tổ hợp chống máy bay không người lái.

Theo cách này, quân Đồng minh đang tạo ra một hệ thống phòng không nhiều lớp có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái.

Bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không NASAMS.

"Việc triển khai này góp phần đạt được 3 mục tiêu quan trọng: bảo vệ lãnh thổ NATO, ngăn chặn Nga và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Bằng cách này, chúng tôi ngăn chặn mối đe dọa ở mức tối đa", Bộ Quốc phòng Hà Lan nhấn mạnh.

Chính phủ Hà Lan cũng nhấn mạnh rằng động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm củng cố sườn phía đông của Liên minh. Trước đó, Amsterdam đã cam kết triển khai máy bay chiến đấu F-35 trên bầu trời Ba Lan để tăng cường phòng thủ.

Trước đó có thông tin cho rằng Hà Lan cũng sẽ cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự mới , đặc biệt nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không.