NATO cấp tập điều máy bay đến biên giới sau cuộc tấn công cực lớn

NATO điều máy bay chiến đấu đến biên giới Nga, ngày 3/9/2025.

Một thông báo từ Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan ngày 3/9 cho biết, các máy bay chiến đấu của NATO đã được triển khai sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công UAV và tên lửa quy mô cực lớn nhắm mục tiêu vào miền tây Ukraine.

“Để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang đã kích hoạt mọi thủ tục cần thiết.

Trong không phận của chúng tôi, máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động dày đặc, trong khi hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã đạt đến trạng thái sẵn sàng tối đa.

Những hành động này mang tính chất phòng ngừa và nhằm mục đích bảo vệ không phận và bảo vệ công dân, đặc biệt là ở những khu vực giáp ranh với vùng bị đe dọa”, thông báo của Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan nêu rõ.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các máy bay chiến đấu có được điều động thêm tới Romania, một quốc gia thành viên NATO, như đã làm một ngày trước đó hay không, nhưng quỹ đạo của các cuộc không kích này khá gần với lãnh thổ Bucharest.

Hoạt động mới nhất này của NATO diễn ra không lâu sau khi quân đội Nga đêm 2/9 sử dụng máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân và bắn hàng chục tên lửa Kh-101 và Kalibr vào miền tây Ukraine cùng với hơn 500 UAV cảm tử.

Cuộc tấn công này, được nhận định là lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như các điểm triển khai tạm thời của quân nhân Kiev và lính đánh thuê nước ngoài.