Nation Builders Awards 2026: Những doanh nghiệp đang góp phần kiến tạo nền tảng mới cho Việt Nam

Từ làm chủ công nghệ, xây dựng hạ tầng số đến mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao chất lượng sống và đưa thương hiệu Việt ra thế giới, các doanh nghiệp được vinh danh tại Nation Builders Awards 2026 cho thấy nhiều cách khác nhau để doanh nghiệp tạo ra giá trị cho nền kinh tế và cộng đồng.

Tại Better Choice Awards 2026, Nation Builders Awards mở rộng cách nhìn về một doanh nghiệp tiêu biểu. Bên cạnh kết quả kinh doanh, các hạng mục giải thưởng tập trung vào những đóng góp có tính nền tảng như công nghệ, hạ tầng, đầu tư, chất lượng sống, niềm tin người tiêu dùng và năng lực vươn ra thế giới.

Trong các hạng mục dưới đây, những cái tên chiến thắng tạo nên một bức tranh đa dạng về các doanh nghiệp đang góp phần xây dựng năng lực mới cho Việt Nam.

Kiến tạo từ công nghệ, hạ tầng đến đầu tư

Viettel – Doanh nghiệp Công nghệ và Công nghiệp tiêu biểu của năm

Viettel được ghi nhận nhờ năng lực làm chủ công nghệ với 2.500 trạm 5G Open RAN, hơn 30.000 trạm 5G cùng chip 5G DFE có khả năng xử lý 1.000 tỷ phép tính mỗi giây. Tập đoàn hiện có hơn 3.000 kỹ sư, chuyên gia R&D, sở hữu 438 bằng độc quyền sáng chế và đã đưa một số công nghệ 5G ra thị trường quốc tế.

Viettel IDC – Doanh nghiệp Hạ tầng số tiêu biểu của năm

Viettel IDC nổi bật với hệ thống hạ tầng gồm khoảng 850.000 km cáp quang, 70.000 trạm viễn thông trong nước, 30.000 trạm 5G và 14 trung tâm dữ liệu với tổng diện tích 124.000 m². Việc khoảng 60% trạm viễn thông được triển khai tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cũng cho thấy nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng số.

TCBS – Doanh nghiệp dẫn dắt Đầu tư số của năm

TCBS được vinh danh nhờ hệ sinh thái đầu tư số TCInvest, phục vụ hơn 1,2 triệu khách hàng với gần 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng vào cuối năm 2025. Nền tảng iConnect cùng hệ thống công nghệ và AI được TCBS phát triển nhằm đưa nhiều hoạt động đầu tư, quản lý tài sản lên môi trường số thuận tiện hơn.

Vinamilk – Doanh nghiệp vì Chất lượng sống cộng đồng của năm

Vinamilk được ghi nhận với những hoạt động cộng đồng gắn trực tiếp với năng lực cốt lõi về dinh dưỡng, tiêu biểu là Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với hơn 42 triệu sản phẩm được trao tới hơn 500.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy sản xuất bền vững khi có hai nhà máy và một trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Hạng mục Top 5 Đối tác FDI đồng hành tiêu biểu của năm ghi nhận Samsung Vietnam, LG Vietnam, Intel Vietnam, Amkor Technology và Qualcomm Việt Nam.

Điểm chung của 5 doanh nghiệp là mức độ tham gia ngày càng sâu vào hệ sinh thái công nghệ và sản xuất tại Việt Nam.

Samsung có hơn 24 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế, với hệ thống nhà máy và trung tâm R&D tại Việt Nam. Intel phát triển cơ sở lắp ráp và kiểm định chip quy mô lớn; Amkor xây dựng cơ sở đóng gói, kiểm thử bán dẫn tại Bắc Ninh. LG mở rộng hệ thống sản xuất tại Hải Phòng, trong khi Qualcomm thúc đẩy hoạt động R&D và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Những đóng góp này cho thấy vai trò của FDI không chỉ nằm ở lượng vốn đưa vào nền kinh tế, mà còn ở công nghệ, nhân lực và khả năng kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những thương hiệu tạo dựng niềm tin trong đời sống hàng ngày

Ở mạch Kiêu hãnh Việt Nam, danh hiệu Thương hiệu được người Việt tin dùng thuộc về Vinamilk, MoMo, Long Châu, Green SM và Vietnam Airlines.

Đây là những thương hiệu có điểm chung là hiện diện thường xuyên trong các lựa chọn hàng ngày của người tiêu dùng.

Vinamilk sở hữu hơn 264.000 điểm bán và hơn 300 sản phẩm. MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng cá nhân, kết nối hơn 500.000 doanh nghiệp, tiểu thương cùng hơn 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm. Long Châu đã phát triển hơn 2.700 nhà thuốc và khoảng 230 trung tâm tiêm chủng.

Trong lĩnh vực di chuyển, Green SM đưa phương tiện điện trở thành một lựa chọn ngày càng quen thuộc, trong khi Vietnam Airlines tiếp tục giữ vai trò của một thương hiệu hàng không quốc gia trên thị trường trong nước và quốc tế.

Những kết quả này cho thấy niềm tin thương hiệu được hình thành không chỉ từ truyền thông, mà qua trải nghiệm được tích lũy trong hàng triệu giao dịch và lựa chọn của người dùng.

Khi thương hiệu Việt bước ra thế giới

Hòa Phát, VinFast, FPT, Viettel Global và Tập đoàn TH được vinh danh Thương hiệu Việt vươn tầm Thế giới.

Mỗi doanh nghiệp lựa chọn một con đường khác nhau. Hòa Phát đưa sản phẩm thép đến hơn 45 thị trường. VinFast bàn giao 196.919 ô tô điện trên toàn cầu trong năm 2025 và phát triển các nhà máy tại Ấn Độ, Indonesia.

FPT hiện diện tại khoảng 30 quốc gia, với giá trị hợp đồng mới của mảng dịch vụ CNTT nước ngoài vượt 1,5 tỷ USD trong năm 2025. Viettel Global phát triển hoạt động viễn thông tại nhiều thị trường, phục vụ khoảng 56 triệu thuê bao quốc tế. Trong khi đó, Tập đoàn TH đầu tư các tổ hợp chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga.

Điểm chung của nhóm này là không dừng ở việc xuất khẩu sản phẩm, mà từng bước xây dựng năng lực sản xuất, công nghệ và dịch vụ tại các thị trường quốc tế.

Bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

Ở hạng mục Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm, Sun Group, Saigontourist Group, Trung Nguyên Legend, Canifa và MSB được ghi nhận với những cách khác nhau trong việc đưa yếu tố Việt vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thương hiệu.

Sun Group khai thác chất liệu văn hóa bản địa trong các công trình và sản phẩm du lịch; Saigontourist Group gìn giữ các khách sạn di sản và giá trị ẩm thực; Trung Nguyên Legend đưa văn hóa cà phê Việt ra quốc tế. Canifa chuyển hóa chất liệu văn hóa thành thời trang, trong khi MSB tiếp nối hành trình 35 năm với tinh thần “Vươn tầm từ di sản”.

Trong khi đó, Vietjet Air, VinFast, Green SM, Viettel và Sun Group cùng được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm. Những thương hiệu này đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng cho thấy khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mang dấu ấn Việt.

Đáng chú ý, VinFast, Green SM và Sun Group đồng thời xuất hiện ở hai hạng mục của mạch Kiêu hãnh Việt Nam, trong khi Viettel được ghi nhận ở cả các nhóm giải thưởng về công nghệ, hạ tầng và thương hiệu.

Từ “doanh nghiệp chiến thắng” đến “doanh nghiệp kiến tạo”

Nhìn tổng thể, các doanh nghiệp được vinh danh tại Nation Builders Awards 2026 không đi theo một công thức duy nhất. Có doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, làm chủ công nghệ lõi; có doanh nghiệp đưa công nghệ đến gần người dùng, đóng góp cho cộng đồng; cũng có những thương hiệu đưa sản phẩm, dịch vụ và văn hóa Việt ra thế giới.

Điểm giao nhau là giá trị của doanh nghiệp ngày càng được nhìn nhận rộng hơn doanh thu hay thị phần. Đó còn là năng lực, niềm tin và những giá trị mà doanh nghiệp tạo ra cho người dùng, cộng đồng và nền kinh tế.

Đây cũng là ý nghĩa của Nation Builders Awards: tôn vinh những doanh nghiệp không chỉ làm tốt hoạt động kinh doanh, mà còn đang góp phần tạo dựng những nền tảng và giá trị có khả năng đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.