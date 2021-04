Nathan Lee công bố nhiều sự thật sốc: "Hương Tràm, em xem lại đi. Em toàn chọn bạn xấu để chơi"

Trưa ngày 28/4, Nathan Lee tiếp tục livestream và chia sẻ nhiều điều về Hương Tràm cũng như Thu Minh.



Theo đó, nam ca sĩ nói: "Tôi đã giữ những điều này bao nhiêu năm qua, chỉ để mình mình biết. Nhưng từng đó năm đủ rồi. Giờ tôi nói ra cho nhẹ nhàng. Ngày trước, tôi không cần ai hiểu mình. Tôi sống rất bất cần nhưng giờ để người khác hiểu mình cũng tốt.

Tôi chẳng muốn kể công đâu. Bao nhiêu năm qua, tôi đã không hề nói gì. Tôi chẳng làm trò gì hết nhưng mình có quyền. Tôi không có nhu cầu nổi tiếng. Bởi muốn thì tôi đã tập trung cho âm nhạc hay bỏ tiền ra lăng xê bản thân rồi. Đằng này tôi là đứa thích chơi.

Thích thì làm, không thích thì chơi. Có lúc tôi ra 3, 4 sản phẩm, người ta mời đi hát nhưng lười không đi. Thích đi du lịch vòng quanh thế giới hơn.

Nathan Lee liên tục livestream những ngày gần đây.

Hương Tràm, em xem lại mối quan hệ của em đi. Em toàn chọn bạn xấu để chơi. Anh biết em từ năm em 16 tuổi. The Voice mùa đầu tiên 2012, anh là người dạy em hát, chọn bài cho em. Anh cũng vì em mà chiến đấu nhiều.

Hương Tràm không xấu tính. Tràm thật sự có tài và hát cực kỳ hay, giọng cực kỳ đẹp chỉ là tính Tràm không khéo. Tràm tồ và trẻ con.

The Voice 2012, ban tổ chức cực kỳ tuyệt vời. Hiệu ứng chương trình quá tốt. Họ làm cực kỳ hay, chất lượng âm thanh ánh sáng tuyệt vời. The Voice mùa đầu tiên là cơn địa chấn. Bao nhiêu cái tên hot từ chương trình này ra và Hương Tràm là một hiện tượng dù không phải là nổi nhất.

Tuy nhiên, tôi phải nói thẳng luôn nếu không có tôi, Hương Tràm không có cửa thắng được The Voice. The Voice cực kỳ công tâm. Nhưng thời gian đó, Hương Tràm dính cực kỳ nhiều phốt, toàn phốt "trẻ con".

Thu Minh, Nathan Lee và Hương Tràm The Voice 2012.

Cái phốt mà em khiến chị Thu Minh và chương trình không hài lòng là em đi thu âm với Cao Thái Sơn. Em xem lại đi, từ The Voice tới giờ, Cao Thái Sơn có làm gì được cho em không? Tới giờ qua Mỹ, Cao Thái Sơn cũng ở nhờ nhà em. Tràm ơi, anh cực kỳ thương em và luôn bảo vệ em bao nhiêu năm qua.

Hồi đó, trong đội Thu Minh, Tràm là đứa bị ghét nhất. Mọi người cho là Tràm láo, hỗn nhưng thật ra tính Tràm trẻ con. Trước đêm chung kết, chị Thu Minh giận, định bỏ em để dạy đứa khác, chính anh là người nói cho em.

Chị Thu Minh dạy cho Tràm rất nhiều nhưng tôi cũng dạy cho Tràm nhiều không kém. Anh nói để em tốt hơn vì giờ em có hoạt động gì đâu. Nhưng nói gì thì nói, Tràm là người có tài. Thành quả sau này là do Tràm. The Voice mở ra nhiều cánh cửa cho Tràm nhưng con đường và thành công sau này là do Tràm tự đi. Phải nhìn vào sự cố gắng, nỗ lực của Tràm. Tổ đãi Tràm.

Nam ca sĩ tiết lộ, anh là người đã giúp đỡ đưa Hương Tràm lên vinh quang The Voice 2012 cùng với Thu Minh.

Tuy nhiên, The Voice 2012, báo chí và mọi người chỉ biết tới chị Thu Minh, Hương Tràm có ai biết tôi là cố vấn đâu.

Cố vấn cho team Thu Minh vì tôi thương chị thôi chứ có được gì đâu. Hào quang chị Thu Minh và Hương Tràm nhận, còn tôi lúc đó đang rất hot nhưng tự nhiên đi cung phụng cho các bé mới toanh: chọn bài, chọn đồ, dạy các bạn hát, làm như osin cho các bạn. Mình chẳng được xu nào. Chị Thu Minh có nói một câu cảm ơn mà lúc lên sóng cũng bị cắt.

Trong giới showbiz này, tôi chịu nhiều rồi. Bị chèn ép, dập tơi bời. Tôi không đáp trả vì những người đó sẽ không bao giờ bằng tôi. Và cuộc sống của họ rất chán, tội nghiệp".