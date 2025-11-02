NASA thông báo tin đáng lo

Theo nghiên cứu mới đây sử dụng dữ liệu từ dự án Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) của NASA, Trái Đất đang dần mất đi khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời, dẫn tới sự tối sầm lại theo thời gian. Dữ liệu thu thập trong suốt 24 năm qua cho thấy sự giảm sút này ngày càng trở nên đáng kể, đặc biệt là ở Bắc Bán cầu so với phía Nam.

Sự tan chảy của tuyết và băng là một trong những nguyên nhân chính khiến Trái Đất tối đi. Các bề mặt này có khả năng phản chiếu ánh sáng mặt trời rất cao, nhưng khi chúng tan chảy, lượng nước và đất lộ ra lại có màu sẫm hơn, phản xạ ít ánh sáng hơn. Điều này tương tự như việc một khu vườn hoặc công viên có vẻ sáng sủa hơn nhiều khi được phủ kín tuyết.

Ngoài ra, sự giảm ô nhiễm aerosol cũng là một yếu tố quan trọng khác. Ở Bắc Bán cầu, các chính sách môi trường nghiêm ngặt đã giúp làm giảm ô nhiễm này, từ đó làm giảm khả năng phản chiếu ánh sáng mặt trời của Trái Đất. Điều này một phần giải thích tại sao Bắc Bán cầu đang trở nên tối sầm hơn. Trái lại, ở phía Nam Bán cầu, mức độ aerosol lại tăng lên do các sự kiện như cháy rừng và phun trào núi lửa, giúp phản xạ nhiều ánh sáng hơn.

Sự thay đổi trong hình thành và tính chất của các đám mây cũng góp phần vào sự chênh lệch này. Sự cân bằng năng lượng của Trái Đất đang bị xáo trộn, với Bắc Bán cầu hấp thụ nhiều nhiệt hơn so với lượng nhiệt mà nó phản xạ ra ngoài không gian. Nghiên cứu này đề xuất rằng có thể cần phải cập nhật các mô hình khí hậu để tính đến sự khác biệt về độ phản chiếu giữa hai bán cầu.

Hiểu biết sâu hơn về sự thay đổi trong độ phản chiếu của Trái Đất sẽ giúp dự đoán chính xác hơn các mô hình khí hậu tương lai và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của nó đối với sự nóng lên toàn cầu. Đây là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp để đối phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn: BBC



