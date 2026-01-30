NASA đang tiến gần hơn tới thời điểm phóng sứ mệnh Artemis II, một trong những dự án không gian quan trọng nhất của thập kỷ. Sau khi đưa thành công tên lửa Space Launch System (SLS) và tàu Orion lên bệ phóng 39B tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida, Mỹ, các kỹ sư chuẩn bị cho một bài kiểm tra then chốt trước khi thực sự cất cánh.

Tên lửa Artemis II hiện đang chuẩn bị phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida

Thử nghiệm lớn sắp diễn ra là “Wet Dress Rehearsal” quá trình nạp hơn 700.000 gallon (khoảng 2,6 triệu lít) nhiên liệu siêu lạnh vào tên lửa. Thực hiện quy trình đếm ngược như ngày phóng mà không cho tàu cất cánh, rồi sau đó xả nhiên liệu an toàn. Bài kiểm tra này có thể bắt đầu vào tối thứ Bảy, 31/1, và kéo dài đến gần 1 giờ sáng nếu cần thiết.

Các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra khả năng khởi động và dừng quay lại của hệ thống trong những phút cuối cùng trước khi phóng, từ T-10 phút đến T-33 giây, nhằm đảm bảo mọi quy trình kiểm soát đều vận hành trơn tru trước khi mang các phi hành gia lên. Đây là bước bắt buộc để NASA quyết định ngày phóng thực tế Artemis II, dự kiến rơi vào khoảng 10/2/2026, với các cửa sổ dự phòng kéo dài đến tháng 3 và tháng 4 nếu cần.

Hình minh họa tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA, dự kiến sẽ đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng trong khuôn khổ các sứ mệnh Artemis.

Sứ mệnh này sẽ đưa bốn phi hành gia gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng trong khoảng 10 ngày, đánh dấu lần đầu tiên có người bay quanh vệ tinh tự nhiên của Trái Đất sau hơn 50 năm kể từ Apollo 17 (1972). Mục đích chính gồm kiểm tra hệ thống tàu, hỗ trợ chuẩn bị cho Artemis III sứ mệnh dự kiến đưa người trở lại bề mặt Mặt Trăng.

Tuy không hạ cánh trên Mặt Trăng, Artemis II là một bước đột phá trong nỗ lực phục hồi vai trò dẫn đầu hành trình không gian có người điều khiển, cũng như thiết lập nền tảng cho các chuyến bay sâu hơn trong tương lai, hướng tới sao Hỏa và xa hơn nữa.

Nguồn: Livescience