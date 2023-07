NASA phát hiện cấu trúc giống như cây thánh giá ở giữa thiên hà

Sử dụng kính viễn vọng và công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học của NASA đã liên tục quan sát không gian rộng lớn và làm sáng tỏ những bí ẩn của vũ trụ.

Trong số vô số những kỳ quan thiên thể, việc phát hiện một cấu trúc hình chữ thập ở giữa thiên hà nổi bật như một khám phá hấp dẫn.

Cấu trúc hình chữ thập, bao gồm bụi và khí vũ trụ, kéo dài một khoảng cách đáng kinh ngạc - hàng nghìn năm ánh sáng.

Hình dạng đặc biệt của nó giống với biểu tượng cây thánh giá của Cơ đốc giáo, gợi lên sự tò mò và kinh ngạc giữa các nhà khoa học và công chúng.

Khám phá của NASA đã mở ra một lĩnh vực khám phá mới, khi các nhà thiên văn bắt tay vào nhiệm vụ giải mã nguồn gốc, thành phần và các lực cơ bản đã hình thành nên cấu trúc đặc biệt này.

Bản chất liên ngành của cuộc điều tra tập hợp các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm vật lý thiên văn, vũ trụ học và nghiên cứu tôn giáo, thúc đẩy nỗ lực hợp tác để làm sáng tỏ những bí ẩn của hiện tượng thiên thể này.

Bức ảnh được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA, cho thấy một cấu trúc hình chữ thập trong không gian sâu thẳm trông giống như một cây thánh giá. Theo hubblesite.org, nơi công bố hình ảnh đầu tiên, hình chữ thập là do “sự hấp thụ của bụi và đánh dấu vị trí chính xác của một lỗ đen” hình thành.

Lý thuyết và suy đoán

Việc xác định một cấu trúc hình chữ thập ở giữa thiên hà đã làm dấy lên một loạt giả thuyết và suy đoán về nguồn gốc và ý nghĩa có thể có của nó. Một số nhà khoa học đề xuất rằng sự hình thành có thể là hệ quả của các quá trình vật lý thiên văn tự nhiên, chẳng hạn như sự tương tác của từ trường và nhiễu loạn vũ trụ. Những người khác lại cho rằng cấu trúc đặc biệt này là dấu hiệu của sự đối xứng vũ trụ.

Ngoài các giải thích khoa học, cấu trúc hình chữ thập cũng đã khuấy động các cuộc thảo luận trong công chúng. Một số coi nó như một dấu hiệu hoặc biểu tượng vũ trụ, thúc đẩy những phản ánh về sự giao thoa giữa khoa học và tâm linh. Sự hội tụ giữa khám phá khoa học và chiêm nghiệm siêu hình này bổ sung thêm một khía cạnh hấp dẫn cho việc khám phá liên tục ý nghĩa của cấu trúc.

Trong khi các lý thuyết tiếp tục xuất hiện, điều quan trọng là phải tiếp cận khám phá này với sự nghiêm túc khoa học và tinh thần cởi mở. NASA và các cộng tác viên của mình đang tiến hành các quan sát, mô phỏng và phân tích dữ liệu mở rộng để phân biệt các cơ chế cơ bản chịu trách nhiệm cho sự hình thành của giao thoa vũ trụ quyến rũ này. Cuộc điều tra tỉ mỉ nhằm mục đích làm sáng tỏ các quá trình vật lý và hiện tượng vũ trụ đã tạo nên cấu trúc bí ẩn này.

Cấu trúc chữ thập được tìm thấy bởi Kính viễn vọng Hubble của NASA.

Giải mã bí ẩn

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng MeerKAT tại Đài thiên văn vô tuyến Nam Phi ở Cape Town, Nam Phi, đã phát hiện ra rằng hình dáng thật của cấu trúc này là "hình chữ X". Các nhà thiên văn học giài thích rằng trên thực tế có nhiều thiên hà hoạt động mạnh và có các luồng sóng vô tuyến khổng lồ kéo dài đến tận không gian giữa các thiên hà.

Thông thường chúng có 2 luồng sóng vô tuyến sẽ đi ngược chiều nhau và được một hố đen khổng lồ ở giữa thiên hà cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, một số phức tạp hơn và dường như có bốn tia và tạo thành chữ 'X' trên bầu trời. Điều này được hình thành nhờ vào 3 nguyên nhân chính. Đầu tiên có thể là do biến đổi chiều quay của hố đen ở trung tâm thiên hà trong hàng triệu năm, thứ hai là do trung tâm của cấu trúc có hai hố đen mà mỗi hố lại liên kết với một cặp tia vô tuyến, hoặc lý do có thể là vật chất rơi ngược trở lại thiên hà bị chệch hướng và hình thành 2 nhánh của chữ 'X'.

Bức ảnh cho thấy thiên hà chữ 'X' PKS 2014-55 có các tia vô tuyến chĩa ra các hướng, trong đó các tia trẻ hơn ở gần hố đen trung tâm hơn và vùng chịu ảnh hưởng của các ngôi sao và khí ở thiên hà trung tâm. Mũi tên uốn cong biểu thị hướng của dòng chảy ngược hình thành nên các thành tố theo đường nằm ngang của chữ 'X'.

Việc phát hiện ra cấu trúc hình chữ 'X' ở giữa thiên hà có ý nghĩa to lớn đối với sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Bằng cách nghiên cứu các tính chất và đặc điểm của sự hình thành, các nhà khoa học có thể thu được những hiểu biết có giá trị về sự tiến hóa của các thiên hà, động lực học của bụi và khí vũ trụ cũng như sự tương tác phức tạp của các lực vũ trụ.

Để làm sáng tỏ thêm những bí mật của cấu trúc đặc biệt này, NASA và các cơ quan vũ trụ quốc tế đang lên kế hoạch cho các sứ mệnh và chiến dịch quan sát trong tương lai. Những sáng kiến này nhằm mục đích thu thập dữ liệu bổ sung, tinh chỉnh các mô hình hiện có và tiết lộ những hiểu biết mới về hiện tượng vũ trụ. Bằng cách sử dụng các công cụ tiên tiến và đài quan sát trong không gian, các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm hiểu sâu hơn những bí ẩn của cấu trúc đầy cảm hứng này.