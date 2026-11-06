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NASA hé lộ máy bay thử nghiệm X-70 Fractal đầy bí ẩn

Bạch Dương
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Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã công bố máy bay thử nghiệm X-70 Fractal nhằm thúc đẩy nghiên cứu.

NASA cho biết máy bay có người lái X-70 được trang bị hệ thống điều khiển bay có thể được cấu hình lại nhanh chóng.

Điều này sẽ cho phép chúng ta khám phá khả năng điều khiển của máy bay ở những chế độ chưa từng được chứng minh trước đây trong những chuyến bay có phi công điều khiển.

Ngoài ra, chiếc phi cơ còn có khả năng mang theo khoảng 900kg thiết bị thử nghiệm, có thể được đặt bên trong thân và trên các giá treo bên ngoài. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho nghiên cứu và thử nghiệm bay.

Thiết kế dạng module của X-70 và khả năng nhanh chóng thay đổi các thiết bị mang bên trong và bên ngoài còn cho phép chuyển đổi nhanh chóng từ thí nghiệm này sang thí nghiệm khác.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay dưới sự bảo trợ của NASA dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới.

Máy bay X-70 Fractal có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10.000 pound (khoảng 4.536kg). Nó được thiết kế để đạt tốc độ hành trình Mach 0,75, bay ở độ cao lên đến 13.700m và tầm bay hơn 2.770km.

Hình minh họa máy bay X-70 Fractal được tạo bằng AI.

Trong nhiều thập kỷ, NASA đã sử dụng các máy bay thử nghiệm dòng X để phát triển nhiều công nghệ thúc đẩy ngành hàng không.

NASA nhận định: "Sự xuất hiện của mỗi máy bay thử nghiệm dòng X là một cơ hội tuyệt vời để đẩy nhanh và tăng cường nghiên cứu hàng không".

X-70 tiếp tục lịch sử của các máy bay thử nghiệm đã giúp Mỹ thiết lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không.

Từ Bell X-1 - chiếc máy bay đầu tiên phá vỡ rào cản âm thanh vào năm 1947, đến máy bay nghiên cứu siêu thanh X-15 và máy bay trình diễn bay siêu thanh không tiếng ồn X-59 hiện đại, NASA đã không ngừng vượt qua các giới hạn của ngành hàng không trong nhiều thập kỷ.

Với X-70, NASA sẽ mở rộng khả năng nghiên cứu chuyến bay thử nghiệm, đẩy nhanh quá trình đánh giá những công nghệ tiên tiến và đóng góp vào sự phát triển của thế hệ hàng không Mỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Militarnyi
Tags

X-70 Fractal

NASA

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