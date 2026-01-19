NASA đưa tên lửa Artemis II ra bệ phóng chuẩn bị cho sứ mệnh Mặt Trăng

NASA vừa hoàn tất cột mốc quan trọng khi đưa tên lửa Space Launch System (SLS) – loại tên lửa mạnh mẽ và cao nhất từng được chế tạo – từ nhà lắp ráp ra bệ phóng. Trên đỉnh SLS là tàu Orion, khoang chứa phi hành gia cho chuyến bay thử nghiệm vòng quanh Mặt Trăng.

Tên lửa khổng lồ Artemis II trên bệ phóng, chuẩn bị cho sứ mệnh bay vòng quanh Mặt Trăng. (Nguồn: NASA)

Dự kiến, Artemis II sẽ phóng ngày 6/2, trở thành chuyến bay có người lái đầu tiên bay vòng quanh Mặt Trăng kể từ thời Apollo. Phi hành đoàn sẽ không hạ cánh, mà bay theo quỹ đạo vòng qua phía xa của Mặt Trăng để kiểm tra hệ thống hỗ trợ sự sống, điều hướng và liên lạc trong môi trường không gian sâu.

Tên lửa SLS được thiết kế để mang theo con người và khối lượng lớn vượt ngoài quỹ đạo Trái Đất thấp. Nó cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do và tạo lực đẩy mạnh hơn bất kỳ tên lửa nào trước đây. Trong khi đó, tàu Orion có lá chắn nhiệt đặc biệt để chịu được nhiệt độ khắc nghiệt khi quay lại khí quyển Trái Đất, cùng các hệ thống bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ và điều kiện không gian sâu.

Từ trái sang: Quản trị viên NASA Jared Isaacman, phi hành gia Canada Jeremy Hansen, Christina Koch, phi công Victor Glover và chỉ huy Artemis II Reid Wiseman trả lời báo chí về dự án Artemis II. (Nguồn: NASA)

Artemis II nối tiếp thành công của Artemis I năm 2022, chuyến bay không người lái đã chứng minh khả năng vận hành an toàn của SLS và Orion. Sau Artemis II, NASA dự kiến thực hiện Artemis III với mục tiêu đưa phi hành gia hạ cánh xuống cực nam Mặt Trăng – nơi được cho là có băng nước, nguồn tài nguyên quan trọng cho sự sống và nhiên liệu.

Các sứ mệnh tiếp theo như Artemis IV sẽ xây dựng Lunar Gateway, một trạm không gian nhỏ quay quanh Mặt Trăng, làm điểm trung chuyển cho nghiên cứu và hạ cánh. NASA coi Mặt Trăng là nơi thử nghiệm công nghệ và hệ thống hỗ trợ sự sống, chuẩn bị cho những hành trình xa hơn như sứ mệnh tới Sao Hỏa.

Ngoài mục tiêu khám phá, chương trình Artemis còn được kỳ vọng mang lại lợi ích công nghệ cho xã hội, giống như những đổi mới từ thời Apollo đã ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.