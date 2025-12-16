Náo loạn SEA Games: Thua Thái Lan, HLV Malaysia lao vào đòi "xử" trọng tài

Nhà thi đấu Hall 4, Impact Arena (Muang Thong Thani) đã trở nên hỗn loạn sau khi trận tứ kết pencak silat nữ hạng B (50–55 kg) tại SEA Games 2025 khép lại. Nguyên nhân xuất phát từ phản ứng gay gắt của đội Malaysia trước quyết định của tổ trọng tài.

Trận đấu chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa Nor Farah Mazlan (Malaysia) và VĐV chủ nhà Thái Lan Chongthima. Hai võ sĩ liên tục áp sát, tung đòn với cường độ cao, khiến nhịp độ trận đấu luôn ở mức rất căng thẳng. Kết thúc trận đấu, tỷ số hai bên hòa nhau song Nor Farah Mazlan của Malaysia bị xử thua do bị tính số lỗi nhiều hơn.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt từ đội tuyển Pencak Silat Malaysia, với HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir dẫn đầu đoàn khiếu nại. Tình hình nhanh chóng leo thang, xảy ra những va chạm trực tiếp với quan chức điều hành trận đấu trước khi lực lượng an ninh can thiệp.

HLV đội pecak Malaysia nhiều lần đòi xem lại băng hình để kiểm tra tính chính xác của việc cho điểm.

Nor Farah Mazlan thua chủ nhà và chỉ số phụ.

Theo phía Malaysia, công tác chấm điểm của trọng tài không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sàn đấu. Trong suốt trận đấu, Nor Farah Mazlan được cho là thi đấu chủ động hơn, liên tục tổ chức các pha tấn công hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều tình huống ra đòn của võ sĩ Malaysia đã không được quy đổi thành điểm số, làm dấy lên sự bức xúc từ khu kỹ thuật.

Sự phản đối kéo dài khiến không khí tại nhà thi đấu trở nên căng thẳng, buộc ban tổ chức phải can thiệp để ổn định trật tự.

Vụ việc một lần nữa làm nóng vấn đề trọng tài tại các môn thể thao đối kháng ở đấu trường SEA Games, nơi mỗi quyết định chấm điểm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả, thành tích cũng như niềm tin của VĐV và các đoàn thể thao tham dự.