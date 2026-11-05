HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz

Minh Hồng
|

Lý do gì khiến cô phải hoàn trả số tiền này?

Vào ngày 4/11, chủ đề "Từ Nghệ Dương trả lại tiền mừng cưới của La Chính" đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Trung Quốc. La Chính tiết lộ khi đi dự đám cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, anh đã mừng cưới 1200 tệ (4,6 triệu đồng). Nhưng Từ Nghệ Dương đã biết được hoàn cảnh kinh tế khó khăn của La Chính, nên muốn trả lại toàn bộ khoản tiền này.

Sau cuộc nói chuyện, La Chính phải khuyên nhủ nhiều lần, Từ Nghệ Dương mới giữ lại 200 tệ (770 ngàn đồng) coi như tiền suất ăn và tấm lòng của đàn anh. Cô hoàn trả cho La Chính 1000 tệ (3,9 triệu đồng), bởi đối với hoàn cảnh khó khăn của đàn anh, đây cũng là 1 số tiền khá lớn.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 1.

Từ Nghệ Dương trả lại tiền mừng cưới...

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 2.

... khi biết hoàn cảnh khó khăn của La Chính. Ảnh: X

Câu chuyện này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Netizen xứ Trung nhận xét đây là cách xử lý tình huống mẫu mực, vừa trân trọng tấm lòng của đối phương, vừa giữ được thể diện cho cả hai. Cả Từ Nghệ Dương lẫn La Chính đều biết đặt mình vào hoàn cảnh của người còn lại để thấu hiểu và nhường nhịn nhau, không làm tổn hại tình cảm cũng như danh dự của nhau. Được biết, La Chính và Từ Nghệ Dương từng hợp tác đóng chính trong bộ phim Cô Ấy Hoàn Hảo năm 2024.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 3.

Từ Nghệ Dương và La Chính từng đóng chung phim Cô Ấy Hoàn Hảo năm 2024. Ảnh: X

Sinh năm 1995, La Chính là diễn viên "tay ngang" có xuất thân là ca sĩ thần tượng. Anh tham gia chương trình sống còn Idol Producer vào năm 2018, sau đó "lấn sân" sang diễn xuất mà không qua trường lớp đào tạo. La Chính đóng phim nhiều năm nhưng mãi quanh quẩn ở các vai nam chính ngôn tình nhạt nhòa, kịch bản và mức độ đầu tư hạn chế. Chưa kể, có thời điểm nhan sắc của anh cũng không được đánh giá cao, nhiều khán giả còn gọi anh là "nam chính ngôn tình kém sắc nhất màn ảnh".

Dấu ấn lớn nhất khi nói về La Chính là... nghèo. Sau 10 năm hoạt động, tài khoản của anh chỉ vỏn vẹn có 4.800 tệ (khoảng 18 triệu đồng). Anh còn phải gánh khoản nợ phạt vi phạm hợp đồng với con số trên trời suốt 10 năm, mãi đến tháng 1/2024 mới trả hết.

Nhiều fan cũng chú ý đến "phong cách nghèo" của nam diễn viên. Các diễn viên khác đi máy bay, được fan ra sân bay đón, còn fan La Chính ra đón anh ở ga tàu điện ngầm. Sau khi chào hỏi, fan bắt taxi về, còn nam diễn viên thuê xe đạp công cộng để đạp nốt về nhà. Trên livestream, có thể thấy rằng nam diễn viên 31 tuổi sống trong căn hộ chật hẹp, anh thản nhiên mở tủ lạnh lấy chai trà xanh dở để uống tiếp. Tuy nhiên, cũng có nhiều nghi vấn cho rằng nam diễn viên chỉ giả nghèo nhằm đánh bóng tên tuổi.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 4.

La Chính nổi tiếng vì... nghèo. Ảnh: X

Về phần Từ Nghệ Dương, cô có chuyện tình đẹp như mơ với Hoàng Tử Thao. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Giữa tháng 10/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng. Đến tháng 10 năm nay, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây bão Cbiz khi "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nàng thơ sinh năm 1997 chia sẻ loạt ảnh đi du lịch biển Maldives cùng ông xã và con trai đầu lòng. Theo nguồn tin trong giới, quý tử của cặp sao chào đời bí mật tại Mỹ vào ngày 14/10/2024. Sở hữu gen chiều cao nổi bật từ cha lẫn mẹ, con trai Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có vóc dáng nổi bật, chân tay dài hơn so với trẻ em cùng lứa tuổi.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 5.

Ảnh: X

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 6.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương đã có con trai đầu lòng. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM


Tags

Từ Nghệ Dương

Hoàng Tử Thao

Entertainment

hoàn hảo

mừng cưới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại