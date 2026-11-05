"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz

Lý do gì khiến cô phải hoàn trả số tiền này?

Vào ngày 4/11, chủ đề "Từ Nghệ Dương trả lại tiền mừng cưới của La Chính" đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Trung Quốc. La Chính tiết lộ khi đi dự đám cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, anh đã mừng cưới 1200 tệ (4,6 triệu đồng). Nhưng Từ Nghệ Dương đã biết được hoàn cảnh kinh tế khó khăn của La Chính, nên muốn trả lại toàn bộ khoản tiền này.

Sau cuộc nói chuyện, La Chính phải khuyên nhủ nhiều lần, Từ Nghệ Dương mới giữ lại 200 tệ (770 ngàn đồng) coi như tiền suất ăn và tấm lòng của đàn anh. Cô hoàn trả cho La Chính 1000 tệ (3,9 triệu đồng), bởi đối với hoàn cảnh khó khăn của đàn anh, đây cũng là 1 số tiền khá lớn.

Từ Nghệ Dương trả lại tiền mừng cưới...

... khi biết hoàn cảnh khó khăn của La Chính. Ảnh: X

Câu chuyện này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Netizen xứ Trung nhận xét đây là cách xử lý tình huống mẫu mực, vừa trân trọng tấm lòng của đối phương, vừa giữ được thể diện cho cả hai. Cả Từ Nghệ Dương lẫn La Chính đều biết đặt mình vào hoàn cảnh của người còn lại để thấu hiểu và nhường nhịn nhau, không làm tổn hại tình cảm cũng như danh dự của nhau. Được biết, La Chính và Từ Nghệ Dương từng hợp tác đóng chính trong bộ phim Cô Ấy Hoàn Hảo năm 2024.

Từ Nghệ Dương và La Chính từng đóng chung phim Cô Ấy Hoàn Hảo năm 2024. Ảnh: X

Sinh năm 1995, La Chính là diễn viên "tay ngang" có xuất thân là ca sĩ thần tượng. Anh tham gia chương trình sống còn Idol Producer vào năm 2018, sau đó "lấn sân" sang diễn xuất mà không qua trường lớp đào tạo. La Chính đóng phim nhiều năm nhưng mãi quanh quẩn ở các vai nam chính ngôn tình nhạt nhòa, kịch bản và mức độ đầu tư hạn chế. Chưa kể, có thời điểm nhan sắc của anh cũng không được đánh giá cao, nhiều khán giả còn gọi anh là "nam chính ngôn tình kém sắc nhất màn ảnh".

Dấu ấn lớn nhất khi nói về La Chính là... nghèo. Sau 10 năm hoạt động, tài khoản của anh chỉ vỏn vẹn có 4.800 tệ (khoảng 18 triệu đồng). Anh còn phải gánh khoản nợ phạt vi phạm hợp đồng với con số trên trời suốt 10 năm, mãi đến tháng 1/2024 mới trả hết.

Nhiều fan cũng chú ý đến "phong cách nghèo" của nam diễn viên. Các diễn viên khác đi máy bay, được fan ra sân bay đón, còn fan La Chính ra đón anh ở ga tàu điện ngầm. Sau khi chào hỏi, fan bắt taxi về, còn nam diễn viên thuê xe đạp công cộng để đạp nốt về nhà. Trên livestream, có thể thấy rằng nam diễn viên 31 tuổi sống trong căn hộ chật hẹp, anh thản nhiên mở tủ lạnh lấy chai trà xanh dở để uống tiếp. Tuy nhiên, cũng có nhiều nghi vấn cho rằng nam diễn viên chỉ giả nghèo nhằm đánh bóng tên tuổi.

La Chính nổi tiếng vì... nghèo. Ảnh: X

Về phần Từ Nghệ Dương, cô có chuyện tình đẹp như mơ với Hoàng Tử Thao. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Giữa tháng 10/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng. Đến tháng 10 năm nay, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây bão Cbiz khi "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nàng thơ sinh năm 1997 chia sẻ loạt ảnh đi du lịch biển Maldives cùng ông xã và con trai đầu lòng. Theo nguồn tin trong giới, quý tử của cặp sao chào đời bí mật tại Mỹ vào ngày 14/10/2024. Sở hữu gen chiều cao nổi bật từ cha lẫn mẹ, con trai Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có vóc dáng nổi bật, chân tay dài hơn so với trẻ em cùng lứa tuổi.

Ảnh: X

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương đã có con trai đầu lòng. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo



