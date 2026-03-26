“Nàng thơ” sinh con với thiếu gia không được nhìn nhận, muốn gửi ảnh con thì bị chặn

"Nàng thơ" yêu thiếu gia ăn chơi bậc nhất Trung Quốc, làm mẹ đơn thân và ồn ào

Hoàng Nhất Minh sinh năm 1999, quê ở Trung Quốc, từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020. Sự nghiệp nghệ thuật của cô không nổi bật, nhưng Hoàng Nhất Minh từng là cái tên được chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, phong cách trẻ trung, và cả những tai tiếng từ thời học sinh.

Nhất Minh từng có quãng thời gian hẹn hò thiếu gia Vương Tư Thông.

Về phía Vương Tư Thông, sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm - Chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt. Anh được biết đến là thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc, nổi tiếng với lối sống ăn chơi, phong cách khoe khoang tiền bạc, cùng danh sách tình trường dài dằng dặc, từ diễn viên, ca sĩ, người mẫu đến hot girl mạng xinh đẹp.

Thói quen của thiếu gia này là thay bạn gái sau khoảng 3 tháng hẹn hò, điều này khiến chuyện tình với Hoàng Nhất Minh luôn bị chú ý.

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ năm 2022 tại một sự kiện ở Thành Đô. Họ hẹn hò ngắn ngủi khoảng 2 tháng, rồi chia tay trong hòa bình. Sau đó 1 năm, hot girl này bất ngờ thông báo sinh con gái đầu lòng, đặt tên Thiểm Thiểm, theo họ mẹ, và trở thành mẹ đơn thân.

Trên sóng livestream hay dưới các bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người tò mò cha của đứa bé là ai, Hoàng Nhất Minh úp mở: "Nếu mọi người biết anh ấy là ai, có thể mọi người sẽ nói tôi tốt số. Bố em bé đẹp trai, có tiền, gen tốt, tôi thấy đây là điều may mắn".

Bẵng đi một thời gian cô công khai có con, và tiết lộ cha của đứa trẻ là Vương Tư Thông nhưng anh không nhận con, cũng không chu cấp.

Thế nhưng, sau đó không lâu, người đẹp này lại đăng tải bài viết oán trách bạn trai cũ - viết tắt tên là WSC: "WSC, nói thật là tôi rất hận anh. Tôi mong đàn ông vô trách nhiệm, tệ bạc trên đời càng ngày càng ít đi. Biết sao không tôi gửi ảnh con cho bố em bé nhưng bị anh ta block thẳng tay", cô bức xúc. WSC viết tắt trùng với tên của thiếu gia Vương Tư Thông, điều này khiến netizen dấy lên nhiều suy đoán, song, Vương Tư Thông giữ thái độ im lặng, chỉ bị lộ tin nhắn trả lời kiểu dửng dưng: “Là con tôi thì là con tôi, tôi có gì không tin.”

Thấy Vương Tư Thông phủ nhận, Hoàng Nhất Minh không còn úp mở mà lên tiếng xác nhận chính vị thiếu gia ăn chơi khét tiếng này là cha của con gái mình. Nữ ca sĩ khẳng định cô có bằng chứng, không nhận một đồng trợ cấp nào từ anh, và công khai vì cảm thấy tâm trạng không tốt trước thái độ vô trách nhiệm của bạn trai cũ. Ngay lập tức, từ khóa “con của Hoàng Nhất Minh” leo top 1 hot search trên Weibo. Cô cảm thấy bạn trai cũ quá vô tình với con gái nên quyết định công khai mọi chuyện.

Sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống, Vương Tư Thông vẫn giữ im lặng.

Liên tục nhắc tên người cũ, cuộc sống làm mẹ đơn thân thế nào?

Nhờ drama một thời gây xôn xao, Hoàng Nhất Minh đã tận dụng tốt độ nổi tiếng để phát triển công việc livestream bán hàng. Nhờ đó, cô vừa đảm bảo kinh tế nuôi con, vừa xây dựng hình ảnh người mẹ đơn thân tự lập và kiên cường.

Song, cô vẫn không ngừng nhắc đến Vương Tư Thông.

Không ít lần trên sóng livestream, Hoàng Nhất Minh chia sẻ rằng suốt 3 năm qua, mình không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào từ Vương Tư Thông. Cô từng nói thẳng: “Không có trợ cấp nuôi con thì cũng không sao, mình sẽ dùng chính sức lao động và các buổi livestream để lo cho con”.

Nhất Minh vẫn thường xuyên lên sóng livestream nhắc về người cũ.

Vào năm ngoái, bà mẹ đơn thân này còn chia sẻ trên sóng livestream rằng Thiểm Thiểm đã đến tuổi biết nói, biết nhận người. Ông bà nội (bố mẹ Vương Tư Thông) vẫn chưa từng gặp cháu. Mỗi lần đưa con đi học, người ta vô thức hỏi về bố mẹ khiến bé cảm thấy thất vọng.

Dư luận hiện nay vẫn còn chia rẽ: có người ủng hộ, kêu gọi Vương Tư Thông nhận trách nhiệm; có người cho rằng Hoàng Nhất Minh đang “dùng con làm đòn bẩy kiếm tiền”; cũng có không ít ý kiến mong hai bên nên giải quyết êm thấm, đừng để bé Thiểm Thiểm trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi.

Cô cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh bên con gái nhỏ.

Visual hiện tại của Nhất Minh.

Tính đến nay, tài khoản Douyin của Hoàng Nhất Minh có khoảng gần 1 triệu người theo dõi. Ngoài bán hàng trực tiếp, cô vẫn đều đặn đăng tải những khoảnh khắc ấm áp bên con gái nhỏ.

Nhan sắc Hoàng Nhất Minh cũng được nhiều người khen ngợi ngày càng trẻ trung, xứng danh nàng thơ một thời.

Nguồn: Douyin, QQ, Baidu.