"Nàng thơ" Mắt Biếc vừa được cầu hôn, danh tính chồng sắp cưới cực bí ẩn

Mới đây, trên trang cá nhân, Thảo Tâm khiến mạng xã hội rần rần khi bất ngờ chia sẻ loạt ảnh mới thông báo tin vui đã được cầu hôn. Nàng thơ Mắt Biếc đăng tải khoảnh khắc cực tình bên bạn trai trong chuyến đi biển cùng dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Ai mà có dè, khúc xách hành lý về nhà tay hơi nặng".

Đi kèm bài đăng là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi giữa khung cảnh lãng mạn. Trong ảnh, Thảo Tâm diện váy hai dây trắng, cười rạng rỡ và liên tục đưa tay khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út. Bạn trai của cô xuất hiện với outfit trắng ton-sur-ton, chủ động bế bạn gái trên lưng vô cùng ngọt ngào.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý chính là việc Thảo Tâm vẫn chưa công khai rõ diện mạo nửa kia. Trong những bức ảnh được đăng tải, nam chính chỉ lộ một góc nghiêng hoặc quay lưng về phía camera. Danh tính của bạn trai hiện vẫn được nữ diễn viên giữ kín, càng khiến netizen thêm tò mò. Dưới phần bình luận, hàng loạt bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới Thảo Tâm.

Thảo Tâm thông báo được bạn trai cầu hôn

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, từng được biết đến với danh xưng “hot girl IELTS” nhờ thành tích học tập nổi bật cùng khả năng tiếng Anh ấn tượng. 15 tuổi, cô xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh toàn quốc. Chỉ một năm sau, Thảo Tâm đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện quốc tế EF Challenge Vietnam và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Thế giới tại Brazil. Đặc biệt, dấu ấn "8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu" sau chỉ 2 tuần ôn luyện cấp tốc đã biến cô thành hình mẫu học tập lý tưởng của hàng triệu bạn trẻ.

Cánh cửa nghệ thuật mở rộng với Thảo Tâm khi cô được đạo diễn Victor Vũ chọn vào vai cô giáo Hồng trong "siêu phẩm" 180 tỷ Mắt Biếc (2019). Dù nhận được vô số lời mời diễn xuất sau thành công của phim, Thảo Tâm vẫn quyết định tạm gác con đường nghệ thuật để tập trung hoàn thành chuyên ngành Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông tại Đại học Fulbright Việt Nam. Với cô, quãng thời gian trau dồi tri thức tại trường đại học chính là nền tảng quan trọng giúp cô có tư duy sắc sảo hơn trong việc đọc kịch bản và phân tích nhân vật.

Vai diễn cô giáo Hồng của Thảo Tâm trong phim Mắt Biếc

Sau khi tốt nghiệp, Thảo Tâm chính thức quay trở lại đường đua nghệ thuật với vai chính đầu tay trong phim điện ảnh Fanti (2023) và để lại dấu ấn diễn xuất thực lực bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội.

Không bó hẹp mình trong vai trò diễn viên, cô còn là một MC song ngữ hoạt ngôn, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn như buổi giao lưu cùng dàn sao Netflix toàn cầu. Thảo Tâm đang xây dựng hình ảnh một "Edutainer" (kết hợp giữa Giáo dục và Giải trí) - một người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng luôn tâm huyết trong việc chia sẻ kinh nghiệm học tập và truyền cảm hứng tri thức cho thế hệ trẻ.

Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng cùng phong cách tri thức, Thảo Tâm là gương mặt được giới trẻ yêu thích. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động với vai trò MC, influencer và thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí, thời trang.

Chuyện tình cảm của Thảo Tâm trước nay khá kín tiếng. Vì vậy, màn thông báo được cầu hôn lần này khiến nhiều người bất ngờ và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Thảo Tâm khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, thế nên việc nữ diễn viên thông báo được cầu hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Ảnh: FBNV