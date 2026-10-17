Nàng thơ bí mật sinh con cho chủ tịch showbiz lộ diện khoe dáng "như chưa từng có cuộc đi đẻ!"

Thực tế, nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai trước khi cưới, và bí mật sinh con trai đầu lòng tại Mỹ đã rộ lên từ năm 2024.

Vào chiều ngày 15/10, cặp đôi Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương bất ngờ "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Trước đó, có nhiều tin đồn nhưng cặp đôi đều lảng tránh trả lời. Đến nay, họ mới tự công khai bằng hình ảnh gia đình 3 người bên bãi biển, làm bùng nổ mạng xã hội. Tính toán theo dòng thời gian từ các nghi vấn mang thai trước đó của Từ Nghệ Dương và việc em bé đã có thể tự đứng cũng như đi lại vững vàng, dân tình ước tính con trai cặp sao hot nhất Cbiz khoảng 2-3 tuổi.

Đến nay, cư dân mạng Trung Quốc đã "đào" lại sự kiện thảm đỏ thời trang Sohu tháng 12/2024. Đây được cho là lần đầu Từ Nghệ Dương xuất hiện công khai sau khi bí mật sinh con đầu lòng khoảng 5-6 tháng. Dù vậy, nữ ca sĩ sinh năm 1997 vẫn rất xinh đẹp, thon gọn, thần thái nhẹ nhàng thanh thoát, khiến không ai nghi ngờ rằng cô mới sinh con chưa được bao lâu. Khi nhìn lại loạt ảnh này, Cnet không khỏi cảm thán rằng Từ Nghệ Dương "như chưa từng có cuộc đi đẻ" nào.

Cư dân mạng đã "đào" lại sự kiện thảm đỏ thời trang Sohu tháng 12/2024. Ảnh: Weibo

Đây được cho là lần đầu Từ Nghệ Dương xuất hiện công khai sau khi bí mật sinh con đầu lòng khoảng 5-6 tháng. Ảnh: Getty Images

Trông nữ ca sĩ rất thanh thoát và gọn gàng. Ảnh: Getty Images

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp không khác gì bình thường. Ảnh: Getty Images

Không ai nghi ngờ rằng cô mới sinh con chưa được bao lâu. Ảnh: Weibo

Cnet không khỏi cảm thán rằng Từ Nghệ Dương "như chưa từng có cuộc đi đẻ". Ảnh: Weibo

Thực tế, nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai trước khi cưới, và bí mật sinh con trai đầu lòng tại Mỹ đã rộ lên từ năm 2024. Vào tháng 8/2024, một cư dân mạng cho biết đã bắt gặp Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tại một phòng khám sản phụ khoa ở Los Angeles (Mỹ). Thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao cùng gia đình bảo vệ cẩn thận, hạn chế để những người xung quanh chụp ảnh.

Theo nguồn tin được lan truyền, cha của Từ Nghệ Dương tỏ ra vô cùng vui vẻ sau khi con gái hoàn tất buổi thăm khám. Trái lại, Hoàng Tử Thao khá căng thẳng vì lo ngại hình ảnh mình đưa bạn gái đi khám thai bị phát tán. Khi phát hiện có người chụp lén, nam nghệ sĩ lập tức chỉ tay, lớn tiếng yêu cầu người hâm mộ xóa ảnh. Sau đó, Từ Nghệ Dương tiếp tục bị bắt gặp xuống phố cùng Hoàng Tử Thao trong trang phục rộng rãi, đi giày đế bệt. Những chi tiết này càng làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đang mang thai và cố gắng che giấu chiếc bụng bầu đã lớn.

Từ Nghệ Dương mặc đồ rộng, được cho là để giấu bụng bầu vượt mặt khi đi dạo phố ở Mỹ vào năm 2024. Ảnh: Sina.

Một cư dân mạng từng bắt gặp Hoàng Tử Thao cùng cha của Từ Nghệ Dương xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ để đưa nữ ca sĩ đi khám thai. Khi phát hiện bị chụp lén, Hoàng Tử Thao được cho là đã nổi giận, lớn tiếng yêu cầu người chụp xóa ảnh. Ảnh: Weibo.

Đến tháng 10/2024, trong một buổi livestream, Hoàng Tử Thao được cho là đã vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn. Không lâu sau, Từ Nghệ Dương được trông thấy xuất hiện tại một cửa hàng chuyên bán đồ sơ sinh, khiến tin đồn tổ ấm của cô và chủ tịch showbiz đã có thêm thành viên lan rộng. Đến cuối tháng 6/2025, paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Ảnh: Weibo.

Khi hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương diễn ra vào tháng 10/2025, cánh săn ảnh đã quay được cảnh bảo mẫu bế 1 đứa trẻ bước xuống từ xe sang của nam ca sĩ. Đáng chú ý, chính Hoàng Tử Thao là người cầm lái chiếc xe đó đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo 1 số phóng viên uy tín trong showbiz, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương quả thật đã có con đầu lòng. Em bé được tiết lộ có diện mạo dễ thương, với gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp vợ chồng sao hot nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sina.

Gia đình thêm phần hoàn hảo khi cặp đôi đã có con đầu lòng. Ảnh: Weibo

Nguồn: Getty Images