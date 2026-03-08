Nâng tầm dừa Việt, lan tỏa Sức sống hàng Việt

Chương trình kết hợp hình thức trực tiếp và nền tảng số, nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu.

Hưởng ứng chương trình lần này là sự góp mặt đến từ thương hiệu dừa Việt Nam Vietcoco và Cofusions. Trên dây chuyền sản xuất hiện đại chuẩn châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như IFS, BRC, ISO, HACCP, Kosher và Halal, sản phẩm dừa Việt hiện đã phân phối rộng khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và đến với hơn 65 quốc gia trên thế giới.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream, bán hàng kết hợp thanh toán không tiền mặt. Trong khung giờ livestream từ 09h00 đến 12h00 ngày 08/3/2026 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Vietcoco triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt mang đến các "deal" hấp dẫn và quà tặng kèm dành cho khách hàng, đặc biệt là phái đẹp nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Việc tham gia Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của thương hiệu dừa Việt hàng đầu Việt Nam trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao giá trị nông sản Việt và chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi số, góp phần đưa sản phẩm dừa Việt Nam ngày càng vươn xa.

Vietcoco là thương hiệu Dừa Việt hàng đầu về các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao như Dầu dừa, Nước dừa, Sữa dừa, Nước cốt dừa, Cơm dừa, Bột dừa. Thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến Dừa Lương Quới, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành sản xuất dừa trên dây chuyền công nghệ hiện đại chuẩn châu Âu. Các sản phẩm của Vietcoco hiện nay đã xuất khẩu hơn 60 thị trường trên thế giới, là thương hiệu được khách hàng yêu thích, đặt niềm tin lựa chọn tại các quốc gia như Đức, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Công ty cũng tiên phong phát triển nguồn nguyên liệu dừa hữu cơ tại Bến Tre tạo ra những sản phẩm sạch đạt chuẩn organic của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.