Nâng tầm dịch vụ khách hàng với giải pháp Tổng đài đa kênh VNPT Call Center

Sự chuyên nghiệp, nhanh chóng và tận tâm không chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Thấu hiểu điều này, VNPT mang đến giải pháp Tổng đài đa kênh Call Center - một nền tảng hiện đại giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nguồn lực và tạo ra những trải nghiệm thật sự khác biệt cho khách hàng của mình.

Giải pháp Tổng đài linh hoạt, tiết kiệm và dễ dàng tích hợp

VNPT Call Center mang đến một hệ thống tổng đài toàn diện, giúp doanh nghiệp quản lý mọi cuộc gọi đến, đi, chuyển tiếp hay trả lời tự động một cách mượt mà. Tất cả tính năng này được thiết kế để phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, từ những công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn lớn.

Các doanh nghiệp có thể dễ dàng tùy chỉnh kịch bản tiếp nhận cuộc gọi sao cho phù hợp nhất với đặc thù kinh doanh. Ví dụ, định tuyến cuộc gọi của khách hàng đến đúng phòng ban hay nhân viên phụ trách chỉ trong tích tắc. Nhờ đó, khách hàng không phải chờ đợi lâu, cảm nhận được sự chuyên nghiệp và nhất quán ngay từ lần tương tác đầu tiên.

Một điểm cộng lớn của giải pháp này là khả năng tích hợp dễ dàng với các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp, như phần mềm quản lý khách hàng (CRM) hay hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Điều này tạo ra một "hệ sinh thái" chăm sóc khách hàng đồng bộ, nơi mọi dữ liệu được kết nối thông suốt, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc.

Đặc biệt, vì được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, VNPT Call Center cho phép doanh nghiệp triển khai nhanh chóng mà không cần đầu tư cơ sở hạ tầng phức tạp. Hệ thống hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị, từ điện thoại bàn, máy tính đến các thiết bị di động. Nhờ vậy, việc mở rộng quy mô kinh doanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, không lo tốn kém, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý.

Công nghệ AI – Trợ lý ảo nâng cao trải nghiệm khách hàng

Nếu trước đây, mọi gánh nặng đều dồn lên vai các tổng đài viên, thì nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một "trợ lý" đắc lực. Tích hợp AI mang đến những trợ lý ảo có khả năng tự động xử lý nhiều công việc cơ bản như tiếp nhận thông tin, trả lời câu hỏi thường gặp hay hướng dẫn khách hàng thao tác. Điều này không chỉ giảm tải cho tổng đài viên mà còn đảm bảo khách hàng luôn nhận được phản hồi tức thì, kể cả trong những giờ cao điểm.

Công nghệ AI còn giúp hệ thống phân tích thói quen và hành vi của khách hàng qua lịch sử cuộc gọi, từ đó đưa ra những gợi ý giải pháp phù hợp hoặc tư vấn cá nhân hóa. Khách hàng không chỉ được phục vụ nhanh mà còn được phục vụ đúng nhu cầu, tạo nên sự hài lòng và gắn kết lâu dài.

Bên cạnh đó, VNPT Call Center còn hỗ trợ giám sát toàn diện hoạt động của đội ngũ tổng đài viên. Bạn có thể theo dõi chất lượng cuộc gọi, thống kê số lượng và thời gian xử lý, cũng như đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên. Lịch sử cuộc gọi và các báo cáo chi tiết sẽ là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng, từ đó điều chỉnh và cải thiện quy trình một cách kịp thời.

Trong thế giới mà khách hàng luôn mong đợi sự phục vụ nhanh chóng, chính xác và tận tâm, một hệ thống tổng đài thông minh chính là chìa khóa để doanh nghiệp bứt phá. Với kinh nghiệm dày dặn và năng lực hạ tầng viễn thông hàng đầu Việt Nam, VNPT tự tin là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chinh phục thị trường và nâng tầm dịch vụ khách hàng.

Để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm dịch vụ Call Center của VNPT, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001260 để được phục vụ.