Nắng nóng tàn phá ô tô thế nào?

- Bong tróc lớp sơn bên ngoài: Việc đỗ xe thường xuyên dưới trời nắng nóng 38-40 độ C sẽ ảnh hưởng đến ngoại thất của xe mà đầu tiên chính là màu sơn. Lớp sơn của xe sẽ nhanh chóng bị phai màu, làm xe mau cũ, ảnh hưởng đến giá trị bán lại.

Nhiệt độ cao trong mùa nắng nóng cũng tác động không tốt đến lớp sơn ngoại thất của xe. (Ảnh minh họa).

- Giảm tuổi thọ của các chi tiết nhựa trong xe: Ánh nắng mặt trời sẽ khiến bảng táp lô và các chi tiết bằng nhựa trong xe nhanh chóng bị xuống cấp. Ở nhiệt độ cao, nhựa dễ bị thay đổi tính chất, sinh ra những mùi khó chịu, về lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người ngồi trên xe.

Hơn nữa, nắng nóng sẽ khiến chúng bị giảm tuổi thọ, dẫn đến dễ bị nứt hỏng.

- Hệ thống làm mát hao hụt nhanh: Do nhiệt độ cao, hệ thống làm mát sẽ phải làm việc nhiều hơn. Bởi hệ thống làm mát là một trong những bộ phận quan trọng giúp giải phóng nhiệt độ động cơ, vì thế nước làm mát hao hụt nhanh hơn.

Chính vì vậy, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra nước làm mát, kiểm tra đường ống dẫn, két nước, các chi tiết làm bằng cao su. Nếu phát hiện tình trạng rạn, nứt thì cần khắc phục hoặc thay thế.

- Nguy cơ nổ lốp xe: Lốp xe là bộ phận dễ hư hỏng đầu tiên trên ô tô trong những ngày nắng nóng do bộ phận này thường xuyên phải chịu áp lực lớn khi tiếp xúc trực tiếp với mặt đường ở nhiệt độ cao, có thể lên tới gần 60 độ C. Áp suất lốp tăng cao có thể dẫn đến nổ hoặc chênh lệch áp suất giữa các lốp xe. Khi tình trạng lệch áp suất xảy ra, xe có khả năng bị thiếu độ bám khi vào cua.

Do đó, để ngăn ngừa tình trạng này, vào mùa nắng, bạn cần lưu ý kiểm tra các lốp xe trước mỗi lần xuất phát. Đồng thời, nhanh chóng bổ sung hơi nếu lốp có dấu hiệu bị giảm áp suất hoặc thay mới các lốp xe nếu thấy lốp mòn vẹt hoặc đã có các dấu hiệu bị lão hóa như nứt nẻ.

- Giảm tuổi thọ bình ắc-quy: Mặc dù ắc quy xe có tuổi thọ sử dụng khá cao nhưng đây cũng là thiết bị dễ bị hỏng hóc vào mùa hè nóng bởi nhiệt cao làm chất lỏng bay hơi nhanh hơn dẫn tới áp suất và liều lượng dung dịch trong ắc quy không đạt chuẩn và tổn hại các cấu trúc sinh điện phía trong. Ngoài ra, nhiệt độ cao cả phía ngoài xe và phía trong xe cũng dễ gây mất cân bằng xung điện, làm chập cháy ắc quy.

Người dùng cần thường xuyên theo dõi mức dung dịch của ắc quy để kịp thời đổ thêm khi lượng dung dịch xuống thấp. Ngoài ra, việc kiểm tra dây ắc quy, vệ sinh các đầu cực cũng rất cần thiết. Các nhà sản xuất khuyến cáo ắc quy nên được thay mới sau khoảng 2-3 năm, tùy theo điều kiện sử dụng.

- Dễ gây cháy, nổ xe: Theo các chuyên gia, nhiệt độ trong ca-bin xe luôn cao hơn so với với nhiệt độ không khí bên ngoài (chênh lệch 5 - 10 độ C). Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nóng bức, người ta ước tính nhiệt độ trong khoang ca-bin có thể chạm ngưỡng 50 độ C (khi xe không bật máy điều hòa). Đây được xem là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với ô tô.