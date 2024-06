Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió Phơn, ở Hòa Bình, trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ nắng nóng hết tuần này, tức là hết ngày 23/6. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội

Đây là nhiệt độ dự báo trong lều khí tượng, cảm nhận thực tế ngoài trời còn nóng hơn 2-4 độ C tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm như đường bê tông, đường nhựa…



Không chỉ nhiệt cao, mà trong đợt nóng này độ ẩm trong không khí cũng lớn, bởi đan xen xuất hiện những cơn mưa giông về chiều tối đến đêm. Độ ẩm thấp nhất từ 60-65% trở lên. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn khiến mồ hôi thoát ra bị đọng lại trên bề mặt da khiến cơ thể khó giải phóng năng lượng, nên cảm giác mệt mỏi, bí bách, khó chịu. Vì vậy có những ngày nắng dù không quá gắt nhưng nhiệt cao, độ ẩm cao khiến không khí hầm hập, nóng bức còn khó chịu hơn nóng khô.



Nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài nhiều ngày tới

Còn ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài 7-10 ngày tới. Nóng nhất tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Ngãi 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tính chất nóng ở Trung Bộ là nóng khô do không có mưa, độ ẩm thấp nhất trong không khí 40-45%.