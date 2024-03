Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (17/3), nắng nóng xuất hiện diện rộng ở miền Đông và cục bộ ở miền Tây Nam bộ, cường độ nắng nóng ít thay đổi so với ngày trước đó.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Sở Sao (Bình Dương): 37,3 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%, thấp nhất ghi nhận ở Long Khánh (Đồng Nai): 33.1%.

Dự báo trong 24-48h tới, nắng nóng diện rộng trên khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây Nam bộ , miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất: dao động từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12h-16h.

“Từ ngày 21/3 nắng nóng có khả năng thu hẹp và giảm dần cường độ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Trước đó, trong bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn dài 3 tháng tại TPHCM , Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong tháng 3, khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa nhưng gió mùa đông bắc chi phối thời tiết khu vực suy yếu đi nhiều, phổ biến có cường độ yếu đến trung bình.

Dự báo, sẽ có nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 độ C sẽ xuất hiện trong một vài ngày ở khu vực trung tâm thành phố. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10-20 ngày.

Những ngày giữa tháng 3, thời tiết khu vực Nam bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35-37 độ C xuất hiện trên diện rộng ở Miền Đông và ven biên giới tây nam trong nhiều ngày. Rất ít khả năng có mưa trái mùa, nếu có chỉ là mưa không đáng kể.

Dự báo trong tuần cuối tháng 3, khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía áp thấp nóng phía tây có tâm ở nam Trung Quốc và tây Bắc Bộ cùng với sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao. Thời tiết phổ biến không mưa, một vài ngày cuối tháng, có khả năng có mưa vài nơi với lượng nhỏ. Một vài ngày có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C ở khu vực Miền Đông và một vài nơi ở Miền Tây.

“Do ảnh hưởng của nắng nóng , độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo.