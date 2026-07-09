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Nắng nóng kỷ lục tại Pháp gây thiệt hại nhân mạng nặng nề

Thu Hương
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Sóng nhiệt lịch sử đổ bộ vào châu Âu làm số ca tử vong tại Pháp tăng vọt, đẩy các nhà tang lễ ở thủ đô Paris vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Hãng tin AP ngày 29-6 đưa tin đợt nắng nóng kỷ lục bắt đầu từ giữa tháng 6 đã càn quét nước Pháp với nhiệt độ nhiều nơi vượt quá 40 độ C, phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ ban ngày lẫn ban đêm.

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố ước tính sơ bộ cho thấy số ca tử vong đã tăng mạnh trong đỉnh điểm của đợt nắng nóng vừa qua.

Cụ thể, vào ngày 24-6 khi Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử, có hơn 1.200 ca tử vong. Con số này tiếp tục tăng lên mức hơn 1.400 ca vào ngày 25-6 và duy trì hơn 1.400 ca vào ngày 26-6.

Trước khi đợt nắng nóng diễn ra, tỉ lệ tử vong trung bình trong tháng 4 và tháng 5 vào khoảng 900 đến 1.000 ca mỗi ngày.

Nắng nóng kỷ lục tại Pháp khiến các nhà tang lễ quá tải, hơn 1.000 người tử vong - Ảnh 1.

Du khách giải nhiệt tại một đài phun nước ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: AP

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp lưu ý: "Tỉ lệ tử vong trên thực tế sẽ cao hơn những số liệu ban đầu này".

Đơn vị này cho biết có ít nhất 1.000 ca tử vong tăng thêm chỉ trong 3 ngày nắng nóng đỉnh điểm và số liệu dự kiến còn tăng khi có thêm chứng tử từ những người qua đời tại nhà hoặc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Trong số các ca tử vong được ghi nhận, có đến 85% là người từ 65 tuổi trở lên. Số người tử vong tại nhà tăng khoảng 40%, đặc biệt là ở khu vực thủ đô Paris.

Tình trạng này đã gây áp lực lớn lên hệ thống lưu trữ thi thể tại thủ đô.

Ông Zouhaeir Hertelli, chủ một nhà tang lễ cạnh sân bay Orly của thủ đô Paris, cho biết toàn bộ 32 chỗ trong phòng lạnh của ông đều đã kín chỗ và ông phải liên tục từ chối hàng trăm cuộc gọi từ các gia đình và giám đốc tang lễ.

"Chúng tôi đang đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc. Các gia đình đang phải chịu đựng đau khổ. Chúng tôi không có giải pháp nào để đưa ra cho họ vì các nhà tang lễ đã đầy" - ông Zouhaeir Hertelli chia sẻ.

Nắng nóng kỷ lục tại Pháp khiến các nhà tang lễ quá tải, hơn 1.000 người tử vong - Ảnh 2.

Bà Véronique Bertrand, giám đốc một nhà tang lễ tại thủ đô Paris. Ảnh: AP

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Để giải quyết tình trạng thiếu không gian, chính quyền thủ đô Paris đã lắp đặt hai đơn vị lưu trữ tạm thời với 20 chỗ mỗi đơn vị cho các nhà tang lễ trong thành phố, đồng thời các bệnh viện đô thị cũng cung cấp thêm 50 chỗ.

Dù vậy, ông Hertelli cho biết nhiều đơn vị tang lễ phải chuyển thi thể đến lưu trữ tại những nơi cách xa thủ đô Paris tới 80 km như Chartres hoặc các vùng lân cận. Ông cũng đang xin phép chính quyền để lắp đặt tạm thời các container làm mát ngoài trời nhưng chưa nhận được sự đồng ý.

Nắng nóng cực đoan đang dịch chuyển dần sang phía Đông của châu Âu kể từ hai ngày cuối tuần, ngày 27-6 và ngày 28-6.

Trong quá khứ, đợt nóng lịch sử năm 2003 từng khiến 15.000 người tử vong tại Pháp và mùa hè năm ngoái cũng ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong do nhiệt độ cao.

Bà Véronique Bertrand, một giám đốc tang lễ tại thủ đô Paris, nhận định phần lớn những người tử vong hiện tại là những người sống một mình tại nhà.

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