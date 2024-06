Nhiệt độ ở miền Bắc Ấn Độ đã tăng vọt lên gần 50 độ C, tạo thành một trong những đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận. Số ngày nắng nóng được ghi nhận ở vùng Tây Bắc và Đông Ấn Độ nhiều hơn gấp đôi so với thường lệ trong mùa này.

Chim từ trên trời rơi xuống do nắng nóng quá mức. Các bệnh viện cho biết rất nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiệt độ cả ban ngày và ban đêm đều đạt đỉnh trong những tuần gần đây, kể từ đầu mùa hè vào tháng 3.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu các cơ quan liên quan cần phải "chú ý ngay lập tức" đến bệnh nhân. Trong khi đó, các bệnh viện ở thủ đô New Delhi đang đối mặt tình trạng thiếu nước và nhận được chỉ đạo bổ sung giường bệnh để tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Một quan chức của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã có hơn 40.000 trường hợp nghi ngờ say nắng và ít nhất 110 trường hợp tử vong được xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1-3 đến ngày 18-6.

Nắng nóng gay gắt khiến dơi và chim rơi khỏi cây. Ảnh: Indian Express

Ông Kartick Satyanarayan, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Wildlife SOS cho biết: "Trong đợt nắng nóng đang diễn ra, hầu hết các cuộc gọi cứu hộ chim mà chúng tôi nhận được đều do chim rơi từ trên trời xuống đất".

Ông Kartick Satyanarayan nói thêm: "Trong hai tuần qua, hàng ngày, Wildlife SOS đã nhận được hơn 35-40 cuộc gọi cứu hộ trong và xung quanh vùng thủ đô quốc gia Delhi. Hầu hết các cuộc gọi đều bao gồm yêu cầu giải cứu chim".

Người dân Ấn Độ hạ nhiệt cơ thể từ nước máy dưới thời tiết oi bức. Ảnh: PTI

Trái ngược với tình trạng nắng nóng cực đoan, một số khu vực phía Đông Bắc Ấn Độ phải vật lộn với lũ lụt do mưa lớn.

Các quan chức cho biết lũ lụt và lở đất do mưa không ngừng xảy ra ở bang Assam thuộc phía Đông Bắc, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm 18-6.

Ông Siju Das, quan chức quản lý thảm họa nhà nước, cho biết qua điện thoại: "Một vụ lở đất đã chôn sống một người phụ nữ và ba cô con gái. Nhà của họ nằm trên sườn dốc và bốn người chết tại chỗ vào khoảng nửa đêm". Ông Siju Das cho biết thêm rằng lực lượng cứu hộ tìm thấy các thi thể sau hoạt động tìm kiếm kéo dài ba giờ.

Tại bang Assam (Đông Bắc Ấn Độ), hơn 160.000 người bị ảnh hưởng, với mực nước sông vượt quá mức nguy hiểm ở Kopili, một trong những nhánh lớn nhất của sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất Ấn Độ.

Theo hãng tin Reuters, hàng tỉ người trên khắp châu Á đang vật lộn với nắng nóng cực đoan. Các nhà khoa học cho rằng thời tiết cực đoan trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Nhà chức trách nói rằng các thành phố của Ấn Độ đã trở thành "bẫy nhiệt" do tăng trưởng không cân bằng. Văn phòng thời tiết Ấn Độ dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn 6 độ C so với nhiệt độ bình thường trong tháng 6.