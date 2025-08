Nắng nóng kỷ lục lên tới 51 độ C tại UAE sau mùa xuân oi bức nhất lịch sử

(Ảnh minh họa: AFP)

Sau mùa xuân nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, UAE tiếp tục trải qua một mùa hè khắc nghiệt với nhiệt độ chạm ngưỡng kỷ lục.

Dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia UAE (NCM) cho thấy nắng nóng cực đoan dường như đang phản ánh xu hướng toàn cầu khi hiện tượng biến đổi khí hậu tiếp tục đẩy nền nhiệt lên mức cao chưa từng có.

Theo NCM, đợt nóng đầu tháng 8 diễn ra sau khi UAE ghi nhận tháng 4 và tháng 5 nóng nhất trong lịch sử. Cụ thể, ngày 1/8, tại thị trấn sa mạc Sweihan, nhiệt độ lên tới 51,8oC - mức cao nhất kể từ năm 2021 và chỉ thấp hơn chút ít so với kỷ lục 52,1oC được thiết lập vào tháng 7/2002, cũng tại khu vực này.

Trong suốt tháng 6 và tháng 7, nhiều khu vực nội địa tại UAE thường xuyên chứng kiến nhiệt độ vượt ngưỡng 50oC. Các trung tâm đô thị ven biển như Dubai và Abu Dhabi cũng không tránh khỏi nắng nóng, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 44 - 46oC. Dự báo cho thấy phần còn lại của mùa hè sẽ tiếp tục nóng hơn bình thường, với mức nhiệt trung bình trong tháng 8 dự kiến cao hơn 0,25 - 0,5oC so với trung bình nhiều năm.

NCM đã khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với ánh nắng và tránh ra ngoài vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, lời khuyên này không dễ áp dụng đối với những lao động làm việc ngoài trời như trong lĩnh vực xây dựng hay nông nghiệp.

Biến đổi khí hậu và tình trạng thời tiết cực đoan tiếp tục đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn lao động tại khu vực Trung Đông.