Nắng nóng Hà Nội chạm đỉnh, cô gái vẫn "liều mình" phơi nắng chụp ảnh

Hà Nội bước vào những ngày hè oi ả với mức nhiệt ngoài trời liên tục chạm đỉnh, khiến bất kỳ ai chỉ cần bước chân ra đường cũng phải e dè. Thế nhưng mới đây, một bộ ảnh thả dáng giữa cái nắng "cháy da cháy thịt" của thủ đô dạo gần đây đã bất ngờ làm bùng nổ mạng xã hội Threads. Với gần 100.000 lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, khoảnh khắc cô gái kiên cường tác nghiệp dưới trời nắng gắt vừa khiến dân tình trầm trồ vì tinh thần hết mình cho nghệ thuật, vừa mang lại không ít sự lo lắng cho sức khỏe của chính chủ.

Mùa hè Hà Nội từ lâu đã trở thành một "đặc sản" đầy thử thách với những đợt nắng nóng gay gắt, đỉnh điểm có những ngày nhiệt độ mặt đường lên tới hơn 40°C. Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, phần lớn mọi người đều tìm cách trốn trong phòng điều hòa hoặc chỉ ra đường khi đã trang bị kín mít từ đầu đến chân.

Thế nhưng, đối với những người đam mê sáng tạo nội dung và nghệ thuật nhiếp ảnh, một ánh nắng đẹp lại là "chất xúc tác" hoàn hảo để cho ra đời những short hình lung linh. Mới đây, một bài đăng trên nền tảng Threads mang về gần 100.000 lượt xem đã chứng minh sức hút khủng khiếp của một bộ ảnh được đánh đổi bằng cả mồ hôi và sự lăn xả.

Khoảnh khắc thả dáng giữa lòng phố Hà Nội đang viral

Chủ nhân của bài đăng đang làm mưa làm gió dạo gần đây là một nàng hot girl sở hữu phong cách thời trang vô cùng cá tính và thời thượng. Khác với những bộ ảnh được thực hiện trong studio mát mẻ hay dưới bóng râm rực rỡ, cô nàng cùng ekip của mình đã quyết định chơi lớn khi chọn bối cảnh ngay giữa lòng đường phố Hà Nội vào khung giờ nắng gắt nhất trong ngày.

Trong loạt ảnh đang viral, cô gái trẻ diện một set đồ đen ôm sát đầy quyến rũ gồm áo corset hai dây và chân váy ngắn cực tôn dáng, kết hợp cùng đôi boot da cao cổ đầy sành điệu. Giữa cái nắng như đổ lửa hắt thẳng xuống lòng đường nhựa trống vắng bóng người, cô nàng vẫn giữ được thần thái vô cùng chuyên nghiệp: từ những dáng đứng khoe trọn vòng eo con kiến cho đến tư thế ngồi bệt ngay bên vỉa hè để bắt trọn những vệt nắng đổ bóng đổ dài xuống cơ thể.

Sự kiên cường và biểu cảm tự nhiên, không một chút mệt mỏi của nữ chính dưới thời tiết "cháy da" chính là yếu tố gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem khi lướt bảng tin.

Cộng đồng mạng dậy sóng: Người xem vừa nể vừa lo cho làn da của chính chủ

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng biến thành một diễn đàn bàn tán sôi nổi. Với số lượng người tiếp cận tăng chóng mặt đạt mốc 96,8K lượt xem, cộng đồng mạng đã chia sẻ rất nhiều góc nhìn dở khóc dở cười trước tinh thần "hy sinh vì nghệ thuật" này.

Nhiều tài khoản đã thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng xen lẫn thán phục trước độ chịu chơi của cô gái. Một netizen hóm hỉnh hỏi thăm: "Rồi chụp xong mình chín đều 2 mặt hay tái vừa thế ạ?". Chính chủ đã lập tức vào phản hồi đầy chân thực: "Dạ cháy cạnh 2 vai ạ", khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Một tài khoản khác hoài nghi: "Bộ này chắc chụp lâu rồi nhỉ chứ mới chụp gần đây thì pose xong là mẫu chạy toé khói vào bóng râm à". Nhưng khi tác giả khẳng định: "Dạ mới chụp 2 hôm trước", người xem chỉ biết ngả mũ thán phục vì độ kiên trì.

Không thể phủ nhận, ánh nắng tự nhiên dù độc hại nhưng lại mang đến những gam màu vô cùng rực rỡ và có chiều sâu cho bức ảnh. Nhiều bình luận tán dương: "Cảnh đẹp vì người", "Dũng cảm quá vợ ơi", "Sau những tấm ảnh đẹp là cô người mẫu chín well done với trời nắng HN thế này".

Câu chuyện bộ ảnh phơi nắng Hà Nội chạm đỉnh nhận bão tim dạo gần đây không chỉ mang tính chất giải trí đơn thuần, mà nó còn mở ra một góc nhìn thú vị về sự cống hiến của những người làm sáng tạo nội dung trẻ. Để có được một sản phẩm chất lượng, độc đáo và không bị bão hòa giữa hàng ngàn nội dung số mỗi ngày, việc dám nghĩ, dám làm và chấp nhận lăn xả là điều đáng trân trọng.

Bộ ảnh kiên cường thả dáng dưới nắng gắt Hà Nội đạt gần 100.000 lượt xem là một minh chứng rõ nét cho tinh thần "hết mình vì đam mê" của giới trẻ hiện đại. Dù nhận về không ít sự lo lắng từ người xem về việc "cháy cạnh hai vai", nhưng thành quả là những bức ảnh xuất thần, đậm chất nghệ thuật có được hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực đó.