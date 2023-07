Nắng nóng dữ dội: Bất thường hay bình thường?

Tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro (Brazil) đã được thắp sáng bằng hình ảnh đếm ngược của Đồng hồ khí hậu, chiếc đồng hồ cho chúng ta biết thế giới còn lại bao nhiêu thời gian để ngăn chặn biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn theo cấp số nhân.

Nó không đếm ngược đến ngày chính xác nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng trên 1,5 độ C, thay vào đó nó ước tính khoảng thời gian còn lại trước khi con người phát thải ra lượng CO2 đủ khiến nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong khi đó thật không may, các Bộ trưởng Năng lượng G20 đã không đạt được đồng thuận về lộ trình giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.