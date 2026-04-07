Nắng nóng cũng không bằng dàn mỹ nhân "đua bikini": Phương Ly - Văn Mai Hương đọ body hừng hực, nín thở chờ 1 "con tướng"

Mùa hè vừa gõ cửa, mạng xã hội lập tức tăng nhiệt theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi loạt mỹ nhân Vbiz đồng loạt tung ảnh bikini. Từ biển xanh, hồ bơi đến resort sang xịn, ai nấy đều tranh thủ "flex" body, tạo nên cuộc đua visual không hẹn mà gặp.

Khiến cuộc đua bikini hừng hực không thể không nhắc đến Văn Mai Hương với loạt ảnh đi biển đầy năng lượng. Nữ ca sĩ diện bikini họa tiết đỏ nổi bật, kết hợp cùng mũ lưỡi trai đơn giản. Làn da bắt nắng cùng thần thái tự tin khiến tổng thể visual vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ. Hiếm hoi diện bikini nhưng lần này Văn Mai Hương đã khiến dân tình phải "ồ wow" trước body thăng cấp rõ rệt.

Đọ sắc khét lẹt với Văn Mai Hương là Thiều Bảo Trang với bộ ảnh không thể hot hơn. Là người chăm chỉ tập luyện, nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong nét nào ra nét đó. Khi diện thiết kế 2 mảnh, Thiều Bảo Trang "flex" tối đa sự nóng bỏng của mình. Những bức ảnh thả dáng bên hồ bơi hay giữa không gian resort khiến tổng thể trở nên gợi cảm và khó rời mắt.

Trong khi đó, Khả Ngân cũng khiến dân tình "đỏ mắt" khi gia nhập đường đua chào hè 2026. Trong loạt ảnh, Khả Ngân diện bikini đen tối giản, kết hợp cùng chân váy voan mỏng, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh thoát. Khi đứng giữa làn nước biển xanh ngắt, mái tóc ướt nhẹ trông cực kỳ tươi mát. Ở một góc máy khác, Khả Ngân quay lưng về phía hoàng hôn, ánh nắng vàng phủ lên toàn bộ khung hình khiến visual càng thêm "nịnh mắt".

Hội "mỹ nhân da nâu" năm nay gọi tên Xoài Non và Phương Ly khi cả hai cùng chuyển mình sang visual rám nắng đầy cuốn hút. Nếu Xoài Non gây bất ngờ với làn da nâu nhẹ khỏe khoắn, kết hợp body mềm mại, vòng eo thon tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa tràn đầy năng lượng, thì Phương Ly lại mang vibe "cháy hừng hực".

Màn "lột xác" từ vợ quốc dân với visual trong trẻo cho đến mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất của Phương Ly khiến dân tình rần rần. Nữ ca sĩ khoe body nóng bỏng hừng hực, đường cong rõ ràng, vòng nào ra vòng đó, từ vòng eo thon gọn đến vòng 1 đầy đặn. Khi diện bikini ra biển, Phương Ly không còn là hình ảnh nhẹ nhàng quen thuộc mà chuyển hẳn sang vibe gợi cảm, trưởng thành, thần thái tự tin càng làm visual thêm "cháy". Đặc biệt, làn da nâu rám dưới nắng càng tôn lên từng đường nét cơ thể, khiến loạt ảnh biển của cô đúng nghĩa nóng cháy máy.

Góp mặt trong đường đua còn có Quỳnh Anh. Trong loạt ảnh check-in bãi biển, nàng hậu diện bikini hai mảnh họa tiết sọc đỏ, khoe trọn vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc. Kết hợp cùng kính râm và thần thái tự tin, Quỳnh Anh mang đến vibe vừa năng động vừa quyến rũ.

Đáng chú ý hơn là khoảnh khắc hậu trường khi Neyun đứng phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại dây áo cho bạn gái. Dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh biển càng làm nổi bật sự gần gũi, tự nhiên của cả hai. Chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến netizen "tan chảy" vì độ ngọt ngào.

Dễ thấy, mỗi mỹ nhân một màu sắc nhưng tựu chung đều khiến "đường đua bikini" mùa hè năm nay trở nên nóng hơn bao giờ hết. Từ quyến rũ, khỏe khoắn đến nhẹ nhàng, thanh thoát, tất cả tạo nên màn đọ body đúng nghĩa khét lẹt.

Và giữa lúc dàn mỹ nhân đã nhập cuộc đông đủ, dân tình bắt đầu réo tên một nhân vật quen thuộc mỗi mùa hè - Ngọc Trinh. "Nữ hoàng nội y" vốn nổi tiếng với những màn lên đồ táo bạo, visual gây bão mỗi lần xuất hiện. Chính vì vậy, netizen đang nín thở chờ xem năm nay "con tướng" này sẽ nhập cuộc như thế nào để khuấy đảo đường đua bikini.