Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỉ đồng: Hộ đã lỡ kê khai, nộp thuế phải xử lý ra sao?

Tối 29/4, cộng đồng người kinh doanh đón tin vui khi Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng.

Nghị định 141 có hiệu lực từ 1/1/2026. Vì vậy băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt nhóm doanh thu 500 triệu đến 1 tỉ đồng lúng túng về cách xử lý nghĩa vụ thuế, nhất là với các trường hợp đã kê khai, nộp thuế trước đó.

Các trường hợp đã nộp tờ khai phải làm sao?

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết cần xác định rõ về mặt nguyên tắc: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, không phải nộp tờ khai thuế, chỉ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, cần nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo thời hạn quy định.

Khi đó, với hộ, cá nhân kinh doanh chưa nộp tờ khai thuế và chưa nộp thuế sẽ không cần phải nộp tờ khai và nộp thuế quý 1/2026, mà chỉ cần thông báo doanh thu cho cơ quan thuế.

Đối với các trường hợp khác, chuyên gia thuế hướng dẫn cách xử lý cụ thể như sau:

Hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp tờ khai thuế và chưa nộp thuế

Ông Tuấn cho biết, xét về mặt nguyên tắc, hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp tờ khai hay nộp thuế. Do đó, hộ, cá nhân cần lưu ý xử lý như sau:

Trường hợp 1, hộ, cá nhân kinh doanh cần ước tính lại doanh thu năm 2026, nếu cảm thấy doanh thu sẽ vượt trên 1 tỷ đồng. Khi đó, tờ khai đã nộp cần được giữ nguyên và tiến hành nộp tiền thuế theo tờ khai đã nộp.

Trường hợp 2, ngược lại, nếu hộ, cá nhân kinh doanh xác định doanh thu sẽ dưới 1 tỷ đồng. Hộ, cá nhân kinh doanh cần tiến hành thủ tục hủy tờ khai thuế đã nộp trước đó với cơ quan thuế, và chờ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế theo quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp tờ khai thuế và đã nộp thuế

Ông Tuấn cho biết trường hợp này xử lý tương tự như trên.

Trường hợp 1, hộ, cá nhân kinh doanh cần ước tính lại doanh thu năm 2026, nếu cảm thấy doanh thu sẽ vượt trên 1 tỷ đồng. Khi đó, tờ khai thuế và số thuế đã nộp sẽ được giữ nguyên. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ tiến hành nộp thuế và tờ khai thuế cho các kỳ tiếp theo, theo quy định hiện hành.

Trường hợp 2, ngược lại, nếu hộ, cá nhân kinh doanh xác định doanh thu sẽ dưới 1 tỷ đồng. Hộ, cá nhân kinh doanh cần tiến hành thủ tục hủy tờ khai thuế đã nộp trước đó, và chờ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế theo quy định.

Với số thuế đã nộp, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ làm thủ tục hoàn hoặc bù trừ kỳ tiếp theo, theo hướng dẫn tại điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Hướng dẫn hoàn thuế hộ kinh doanh nộp thừa 2026 theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC như sau: Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa hộ kinh doanh (1) Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế là Tờ khai thuế theo Mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 18 (2) Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất là Tờ khai thuế theo Mẫu số 02/QTT-TNCN-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 18 Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế là cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số đã được chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay hoặc chỉ có hoạt động kinh doanh khác đã được tổ chức khác khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay thì cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế là cơ quan thuế quản lý nơi chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú.

Giảm rất nhiều thủ tục về thuế

Đánh giá chung, ông Tuấn cho biết, việc ban hành nghị định một cách gấp rút, trước khi thời hạn kê khai và nộp thuế kết thúc vào ngày 4/5/2026 giúp hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng không phải nộp tờ khai thuế và nộp thuế quý 1/2026.

Điều này giúp hộ kinh doanh tránh được kịch bản phải nộp tờ khai thuế rồi phải hủy tờ khai, hay đã nộp thuế rồi phải tiến hành thủ tục hoàn thuế/bù trừ thuế trong tương lai. Tức giảm được rất nhiều thủ tục hành chính về thuế.

Khi đó, nhóm hộ kinh doanh này chỉ cần lưu ý việc thông báo doanh thu cho cơ quan thuế trước 31/7 (các hộ kinh doanh mới được thành lập 6 tháng đầu năm) hoặc 31/1 năm sau.

Về nội dung, ông Tuấn đánh giá Nghị định 141 kế thừa các nội dung cơ bản của Nghị định 68 trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa, phương pháp tính thuế của hộ kinh doanh sẽ không thay đổi.

Cụ thể, nếu doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, hộ, cá nhân kinh doanh được miễn cả hai loại thuế, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ tính thuế thu nhập cá nhân trên phần doanh thu vượt trên 1 tỷ đồng, còn thuế giá trị gia tăng tính từ đồng doanh thu đầu tiên.

Ngoài ra, Nghị định 141 cũng cho phép hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, và có thể xuất hóa đơn cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, hoặc hộ, cá nhân kinh doanh khác.

"Như vậy, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ không bị hạn chế tiếp cận đối tượng khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác như các hướng dẫn trước đây của cơ quan thuế", ông Tuấn nhận định.

