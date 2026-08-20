Nàng Mơ chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM: Bay hạng thương gia 17-18 triệu/ chiều, về nhà vẫn tự nấu cơm và nói về cách tiêu tiền

Thói quen chi tiêu của Nàng Mơ khiến nhiều người phải bất ngờ.

Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, sinh năm 2006) là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, KOL và người mẫu ảnh. Từ những video được đăng trên TikTok, Nàng Mơ dần trở thành mỹ nhân thế hệ mới, liên tục thử sức ở lĩnh vực thời trang, catwalk và diễn xuất.

Ở tuổi 20, Nàng Mơ hiện đã có cuộc sống khá tự lập tại TP.HCM. Đáng chú ý, thay vì chỉ xoay quanh những hình ảnh hào nhoáng thường thấy ở một KOL, cô nhiều lần chia sẻ khá thẳng về chuyện kiếm tiền, chi tiêu và tích lũy. Cách sử dụng tiền của Nàng Mơ cũng cho thấy một quan điểm khá rõ: không nhất thiết phải tiết kiệm mọi thứ, nhưng khoản nào thực sự đem lại giá trị thì vẫn sẵn sàng chi.

Bay thương gia 17-18 triệu đồng/chiều nhưng không phải chuyến nào cũng chọn

Trong một clip mới đây, Nàng Mơ chia sẻ về việc lựa chọn hạng ghế khi đi máy bay. Cô cho biết có những chuyến bay bản thân sẵn sàng bỏ ra khoảng 17-18 triệu đồng cho một chiều để ngồi hạng thương gia.

Nghe qua, đây có thể là khoản chi khá lớn, đặc biệt với một người trẻ. Tuy nhiên, Nàng Mơ không xem việc bay thương gia là một lựa chọn mặc định. Cô chỉ chọn hạng ghế này trong những thời điểm có công việc phải di chuyển liên tục, lịch trình dày hoặc thể trạng không thực sự tốt. Khi đó, việc có không gian thoải mái hơn trên máy bay giúp cô giữ sức để tiếp tục công việc sau khi hạ cánh.

Mới đây, Nàng Mơ bày tỏ quan điểm sẽ sẵn sàng chi 17 - 18 triệu đồng/chiều cho vé hạng thương gia vào những ngày sức khỏe không tốt hoặc phải di chuyển nhiều

Ngược lại, với những chuyến bay ngắn hoặc khi sức khỏe ổn định, Nàng Mơ vẫn lựa chọn hạng phổ thông như bình thường.

Điểm đáng chú ý trong cách lý giải này là cô không đặt vấn đề ở chuyện “có tiền thì cứ mua”, mà cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế. Nếu một chuyến bay thương gia giúp bản thân hồi phục tốt hơn và đảm bảo được lịch trình công việc phía sau, khoản tiền đó được xem là chi phí phục vụ công việc. Còn nếu chuyến bay ngắn, không quá mệt và không cần đặc biệt ưu tiên sức khỏe, cô không nhất thiết phải bỏ thêm tiền.

Đây cũng là lý do quan điểm của Nàng Mơ nhận được sự đồng tình từ nhiều người. Bởi suy cho cùng, quản lý tài chính không nhất thiết đồng nghĩa với việc lúc nào cũng chọn phương án rẻ nhất. Một khoản chi được xem là hợp lý khi người mua hiểu mình đang trả tiền cho điều gì và nó có thực sự cần thiết ở thời điểm đó hay không.

Chuyển vào TP.HCM, tự thuê nhà và tự lo cuộc sống

Cuối năm 2025, Nàng Mơ chuyển vào TP.HCM để sinh sống và làm việc. Trước khi đưa ra quyết định này, cô cho biết bản thân đã dành khoảng một năm để chuẩn bị, trong đó có việc đảm bảo mình đủ tự tin về tài chính để bắt đầu cuộc sống riêng.

Tại TP.HCM, Nàng Mơ thuê một căn chung cư nhưng không tiết lộ mức giá. Những chia sẻ của cô về cuộc sống thường ngày cũng khá khác với hình dung về một KOL trẻ có thu nhập tốt.

Nàng Mơ thường chia sẻ cuộc sống đi siêu thị, tự nấu ăn, sống tự lập tại TP.HCM (Clip: Trà My - Nàng Mơ)

Khi có thời gian, Nàng Mơ vẫn tự đi siêu thị, mua nguyên liệu và nấu cơm tại nhà. Việc tự nấu ăn không chỉ giúp cô chủ động hơn trong sinh hoạt mà còn là một cách kiểm soát những khoản chi thường xuyên.

Điều này tạo nên một bức tranh khá thú vị về cách Nàng Mơ sử dụng tiền: Sẵn sàng chi mạnh cho những khoản phục vụ trực tiếp cho công việc và sức khỏe, nhưng ở những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày thì vẫn có ý thức tự chủ và tiết chế.

Làm KOL không phải lúc nào cũng “ngồi không kiếm tiền”

Bên cạnh cuộc sống, Nàng Mơ cũng từng thẳng thắn nói về một câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra: Làm KOL có thực sự giàu như lời đồn?

Theo cô, nhìn từ bên ngoài, công việc sáng tạo nội dung có thể khiến nhiều người nghĩ rằng KOL chỉ cần đăng bài, quay video là có thể nhận về những khoản thu nhập lớn. Nhưng phía sau một nội dung hoàn chỉnh lại có khá nhiều chi phí.

Từ makeup, làm tóc, trang phục cho tới ekip hỗ trợ sản xuất nội dung đều cần đầu tư. Đầu năm nay, Nàng Mơ từng tiết lộ đã thanh toán khoảng 30 triệu đồng tiền lương cho ekip. Đây là một trong những khoản chi cho thấy thu nhập từ công việc không thể được nhìn đơn giản bằng số tiền một KOL nhận được từ mỗi booking.

Nàng Mơ cho hay công việc làm KOL cũng cần tốn nhiều tiền để đầu tư

Chưa kể, công việc KOL có tính thời điểm. Nàng Mơ từng thừa nhận có những khoảng thời gian gần như không có job. Vì vậy, thu nhập không phải lúc nào cũng đều đặn theo từng tháng.

Điều này khiến cách chuẩn bị tài chính của cô càng đáng chú ý. Thay vì mặc định rằng tháng nào cũng có một khoản tiền lớn từ công việc, Nàng Mơ dường như ý thức khá rõ về đặc thù “có mùa” của nghề. Khi thu nhập không ổn định, việc có khoản tích lũy và chủ động được chi phí sinh hoạt sẽ giúp cuộc sống bớt phụ thuộc vào số lượng booking trong từng thời điểm.

Một thói quen tài chính được duy trì từ nhỏ: Mua vàng để dành

Nếu việc bay thương gia cho thấy Nàng Mơ sẵn sàng chi tiền cho những thứ cô cho là đáng giá, thì câu chuyện mua vàng lại thể hiện một mặt khác trong cách quản lý tài chính của mỹ nhân sinh năm 2006: Có tiền thì vẫn phải để dành.

Theo chia sẻ của Nàng Mơ vào đầu năm nay, thói quen mua vàng của cô bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Khoảng 5-10 tuổi, sau mỗi dịp Tết, mẹ thường gom tiền lì xì của cô để mua vàng tích trữ. Vì tiền lì xì khi đó không nhiều nên mẹ còn phải bù thêm.

Thói quen này vẫn được duy trì đến hiện tại. Nàng Mơ cho biết mỗi năm cô vẫn dành một khoản để mua vài chỉ vàng. Con số này không phải vài cây như nhiều người có thể hình dung, nhưng được duy trì đều đặn như một khoản “của để dành”. Cô cũng nói rằng khi giá vàng tăng, tài sản của mình tăng giá trị thì cảm thấy vui nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện bán ra.

Nàng Mơ có thói quen tích lũy vàng từ nhỏ và hướng đến mục tiêu lâu dài

Nàng Mơ từng chia sẻ một phần lý do cô tiếp tục mua vàng là muốn tích lũy cho tương lai, thậm chí xem đây như một khoản để dành cho hồi môn. Với cô, vàng không phải thứ mua vào để liên tục theo dõi giá rồi bán ra kiếm lời ngắn hạn, mà thiên về tích lũy lâu dài.

Nhìn chung ở tuổi 20, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tư duy tiêu tiền cũng như cách quản lý tài chính của Nàng Mơ. Nhiều người cho rằng, Nàng Mơ không hẳn theo chủ nghĩa “siêu tiết kiệm” mà sẽ sẵn sàng chi tiêu cho những thứ đáng giá, bản thân thích và phù hợp với cuộc sống.

Phần lớn cư dân mạng cũng cho rằng quản lý tài chính không nhất thiết phải là sống kham khổ hay cắt bỏ mọi khoản chi lớn. Quan trọng hơn là biết khi nào nên tiết kiệm, khi nào nên đầu tư cho công việc và khi nào một khoản tiền bỏ ra thực sự đáng giá với mình.