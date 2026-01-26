Năng lượng xanh "soán ngôi" hóa thạch tại châu Âu

Năm 2025 vừa qua đã đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với an ninh năng lượng của Liên minh châu Âu (EU). Theo báo cáo từ Tổ chức Nghiên cứu năng lượng và khí hậu Ember (Anh), các tua-bin gió và tấm pin quang điện đã đóng góp tới 30% tổng sản lượng điện của EU. Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, dầu và khí đốt đã tụt lại phía sau với mức 29%.

Theo tờ The Guardian (Anh) ngày 21-1, động lực chính tạo nên cú bứt phá này là sự bùng nổ của điện mặt trời. Chỉ trong vòng một năm, công suất điện mặt trời đã tăng trưởng ngoạn mục hơn 20%, đóng góp mức kỷ lục 13% vào lưới điện chung. Đáng kinh ngạc hơn, ngay cả những quốc gia không có thế mạnh về ánh nắng như Hà Lan, điện mặt trời vẫn cung cấp hơn 1/5 tổng sản lượng điện năng. Song hành, điện gió tiếp tục giữ vững vị thế vững chắc, chiếm 17% sản lượng và là nguồn điện lớn thứ 2 của châu Âu.

Công viên năng lượng mặt trời Klettwitz Nord ở Đức. Ảnh: AP

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của năng lượng tái tạo đã trực tiếp đẩy nhiệt điện than xuống mức thấp nhất trong lịch sử, chỉ còn chiếm chưa tới 10% (chủ yếu còn lại ở Đức và Ba Lan). Các chuyên gia năng lượng khẳng định điện gió và điện mặt trời giờ đây không còn là những nguồn năng lượng phụ trợ, mà đã chính thức trở thành "xương sống" của hệ thống năng lượng châu Âu.

Thành tựu này mang ý nghĩa chiến lược to lớn, giúp EU thoát khỏi thế bị động và sự phụ thuộc năng lượng vào các quốc gia khác trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu bất ổn.

Tốc độ mở rộng của điện mặt trời đã chứng minh công nghệ xanh có thể phát triển nhanh hơn bất kỳ công nghệ truyền thống nào. Giờ đây, bài toán của châu Âu không còn là làm sao để tạo ra điện sạch, mà là làm thế nào để nâng cấp lưới điện và phát triển hệ thống pin lưu trữ khổng lồ nhằm tận dụng tối đa nguồn năng lượng vô tận từ nắng và gió.