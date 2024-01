Sáng 29/1, sự kiện ký kết hợp tác của tổ chức Miss Universe Vietnam và nhà sản xuất mới đã diễn ra tại TP.HCM. Giữa dàn người đẹp có mặt thì sự xuất hiện của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhận được nhiều sự chú ý hơn cả, bởi đây là lần hiếm hoi cô lộ diện sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe.

Bùi Quỳnh Hoa đội vương miện Miss Universe Vietnam và diện chiếc váy xuyên thấu, có phần đính đá uốn lượn để tôn lên đường cong và vẻ gợi cảm của hình thể. Tuy nhiên, chất liệu xuyên thấu lại vô tình khiến người đẹp rơi vào sự cố lộ nội y. Khi đứng tạo dáng trước ống kính, nội y của Bùi Quỳnh Hoa hiện lên khá rõ, làm tổng thể bộ trang phục trở nên kém duyên và phản cảm.

Bùi Quỳnh Hoa diện chiếc váy xuyên thấu, khoe hình thể gợi cảm nhưng lại vô tình bị sự cố lộ nội y

Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện công khai ở sự kiện sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe

Bên cạnh Bùi Quỳnh Hoa, dàn khách mời còn có Hồng Đăng - Á hậu 2 Miss Universe Vietnam, Lydie Vũ - Top 5 Miss Universe Vietnam, các học trò của Bùi Quỳnh Hoa tại Miss International Queen Vietnam 2023...

Á hậu Hồng Đăng

Lydie Vũ

Bùi Quỳnh Hoa và các học trò của cô tại Miss International Queen Vietnam

Tại sự kiện này, tổ chức Miss Universe Vietnam đã chính thức ký kết hợp tác với nhà sản xuất mới là Dược Sĩ Tiến và Hoa hậu Hương Giang. Cú bắt tay này đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp trong nước. Bởi Dược Sĩ Tiến và Hương Giang là nhà sản xuất của những chương trình "hot" về Hoa hậu và người mẫu trong thời gian qua như: The New Mentor, Miss International Queen Vietnam, The Next Gentleman... Với lần hợp tác này, Miss Universe Vietnam được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ và được kỳ vọng tăng độ hấp dẫn hơn so với mùa thi đầu tiên.