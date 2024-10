Nàng hậu chật vật làm lại cuộc đời sau khi bị bạn trai cũ tống tiền, tung clip nóng dài 28 phút

Ở tuổi 54, Oh Hyun Kyung sống lặng lẽ bên cạnh cô con gái 17 tuổi xinh đẹp cùng sự nghiệp thăng tiến khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, ở độ tuổi trung niên Oh Hyun Kyung vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái của một hoa hậu.

Nhìn vào hiện tại, ai cũng phải nói rằng Oh Hyun Kyung đã có 1 đời viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng, ít ai biết rằng để sống và tồn tại, Oh Hyun Kyung đã trải qua đủ những ngày sóng gió.

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970. Cô bắt đầu nhận được sự chú ý khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Vương miện hoa hậu đã cho Oh Hyun Kyung hào quang, danh tiếng và tiền bạc. Danh hiệu này cũng giúp con đường sự nghiệp của Oh Hyun Kyung trở nên thênh thang hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh biết nói của Oh Hyun Kyung đã chinh phục được người hâm mộ.

Sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu, Oh Hyun Kyung chính thức lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Không chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa", Oh Hyun Kyung thực sự yêu diễn xuất và nỗ lực không ngừng với từng vai diễn.

Oh Hyun Kyung từng nhiều lần bị bạn trai cũ tống tiền

Năm 1998, khi đang giữa đỉnh cao của sự nổi tiếng, Oh Hyun Kyung dường như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng vì scandal. Một đoạn clip dài 28 phút công khai cảnh giường chiếu của cô và bạn trai cũ bất ngờ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Chia sẻ với cảnh sát, Oh Hyun Kyung cho biết, cô đã bị bạn trai cũ tống tiền vì clip quay lén. Sau khi clip bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, Oh Hyun Kyung đã nhờ cậy cảnh sát giúp đỡ nhưng vẫn không thể cứu vãn được sự việc. Dù là nạn nhân của việc quay lén nhưng Oh Hyun Kyung vẫn phải đối diện với làn sóng tẩy chay vô cùng khủng khiếp từ dư luận Hàn Quốc.

Netizen khi ấy đều cho rằng họ không thể chấp nhận 1 nàng hậu có quá khứ buông thả như vậy.

Oh Hyun Kyung bật khóc nói về quá khứ

Dưới áp lực dư luận, Oh Hyun Kyung đành phải rời Hàn Quốc sang Mỹ sinh sống với hi vọng mọi chuyện sẽ im ắng trở lại. 3 năm tại Mỹ là khoảng thời gian đen tối của Oh Hyun Kyung. Cô không dám đọc báo, không dám xem tin tức trên mạng xã hội, không dám về thăm bố mẹ.

Năm 2001, Oh Hyun Kyung trở lại Hàn Quốc và bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian 3 năm dường như không đủ xoá đi những định kiến của mọi người về Oh Hyun Kyung. Cô lại chật vật tìm kiếm cơ hội để làm việc.

Trong khoảng thời gian tăm tối đó, may mắn là bên cạnh Oh Hyun Kyung luôn có 1 người đàn ông. Nam doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Hong Seung Pyo luôn bên cạnh bảo vệ và động viên Oh Hyun Kyung. Rung động vì sự chân thành của Hong Seung Pyo, một hôn lễ hạnh phúc đã chính thức được diễn ra.

Oh Hyun Kyung chính thức trở thành nàng dâu hào môn trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Cuộc hôn nhân của cả hai càng thêm vững chắc sau khi chào đón sự ra đời của cô công chúa nhỏ.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chồng doanh nhân của Oh Hyun Kyung bị bắt vì tội tham nhũng chỉ sau 2 năm kết hôn. Cuối cùng, cả hai chính thức đường ai nấy đi vào năm 2006.

Oh Hyun Kyung và con gái

Sau sóng gió, Oh Hyun Kyung góp nhặt những mảnh vỡ cuộc đời để làm lại mọi thứ, nỗ lực không ngừng vì con gái nhỏ. Cô bắt đầu nhận những vai diễn nhỏ, tranh thủ mọi cơ hội để trở lại màn ảnh.

Oh Hyun Kyung đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn ấn tượng Na Hwa Shin trong bộ phim truyền hình dài tập Khi những bà nội trợ hành động. Thành công của bộ phim cùng với diễn xuất xuất sắc của Oh Hyun Kyung đã chiếm được cảm tình của phần lớn khán giả và cô đã được công chúng đón nhận trở lại.

Những năm tiếp theo, Oh Hyun Kyung tiếp tục thành công với nhiều vai diễn đa dạng trong những bộ phim truyền hình phải kể đến như Gia đình là số một (phần 2), Gloria, Miss Ajumma, The Great Seer, She Is Wow!, The Wang's Family, Legendary Witches, A Bird That Doesn't Sing và The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop...

Ở tuổi 54, Oh Hyun Kyung vẫn là 1 bà mẹ đơn thân. Cô lựa chọn không tái hôn để dành toàn bộ sự quan tâm cho con gái và công việc.

Oh Hyun Kyung từng tâm sự, cô cảm thấy may mắn vì luôn có con gái đồng hành trong suốt hành trình. Cô bé không chỉ là con gái mà còn là một người bạn, là động lực để cô luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ.