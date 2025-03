Nàng dâu vừa bước ra đã khiến 3 triệu người mê mẩn, đôi mắt đẹp xứng hàng top của Vbiz

Mạng xã hội hiện đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên Bích Ngọc làm cô dâu trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp. Đây được cho là một trong những phân đoạn quan trọng và nhiều cảm xúc nhất phim.

Hiện tại, các đoạn clip của Bích Ngọc đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tích cực. Đa phần khán giả đều mong chờ cảnh quay Bích Ngọc đi lấy chồng sớm xuất hiện ở phim Hạnh phúc bị đánh cắp.

Trong clip, Bích Ngọc diện áo dài hồng, trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn. Nhiều khán giả khen cô xinh đẹp, ngọt ngào, nét mặt thể hiện sự phúc hậu và chất phác. Đặc biệt, đôi mắt lúng liếng như biết cười của Bích Ngọc chiếm cảm tình từ người xem. Một số khán giả bày tỏ rằng đôi mắt sáng đẹp thuộc vào hàng top của Vbiz chính là điểm khiến Bích Ngọc luôn hợp với dạng vai chính diện, hiền lành, tử tế.

Cảnh đám cưới của Bích Ngọc và Thuận Nguyễn trong phim

Trong số những cặp đôi gây sốt trên màn ảnh Việt thời gian gần đây, Trung Quân (Thuận Nguyễn thủ vai) và Bình An (Bích Ngọc đảm nhận) của Hạnh phúc bị đánh cắp đang được nhắc đến nhiều. Với những khoảnh khắc ngọt ngào và chemistry bùng nổ, cặp đôi này đã "đốn tim" người xem ngay từ khi phần 2 của phim lên sóng.

Trung Quân là con trai cả của một gia đình tài phiệt, một luật sư tự lập mang trong mình nỗi đau mất mẹ từ nhỏ. Dù luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, anh thường dùng sự hài hước để giấu đi những vết thương lòng. Ngược lại, Bình An (tên thật là Bảo Quỳnh) – tiểu thư thất lạc của Đỗ Gia – lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn sau khi mất trí nhớ và được bà Chát cưu mang. Dù cuộc sống giản dị, thậm chí nghèo khổ, cô vẫn giữ được sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.

Từng là thanh mai trúc mã từ ngày bé, nhưng khi trưởng thành, cả hai không nhận ra nhau mà vô tình trở thành oan gia ngõ hẹp. Từ những cuộc đấu khẩu đầy hiểu lầm, Trung Quân và Bình An dần nảy sinh tình cảm. Sự ngây thơ, trong sáng của Bình An đã khiến Trung Quân không thể cưỡng lại, liên tục bày tỏ tình cảm qua những hành động chân thành. Anh âm thầm bảo vệ, ủng hộ và sẵn sàng hy sinh vì cô, khiến trái tim Bình An dần rung động. Chuyện tình của họ không chỉ mang đến sự tươi trẻ, dễ chịu mà còn là điểm sáng giữa những drama tranh quyền đoạt vị trong hai gia đình.

Chia sẻ về sự yêu mến từ khán giả, Bích Ngọc không giấu được niềm vui: "Tôi rất biết ơn tình cảm mà khán giả dành cho tôi, anh Thuận Nguyễn và toàn bộ ekip Hạnh phúc bị đánh cắp. Thấy mọi người yêu thích cặp đôi Trung Quân - Bình An, tôi thực sự hạnh phúc. Ngoài những tình tiết kịch tính, tôi hy vọng phim sẽ mang đến những phút giây thư giãn và đáng yêu qua câu chuyện của hai nhân vật này".

Trước nghi vấn phim giả tình thật với Thuận Nguyễn, Bích Ngọc đáp: "Tôi luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt vai diễn. Ngoài đời, tôi và anh Thuận thoải mái trao đổi, nên khi lên phim, mọi thứ cũng tự nhiên hơn. Cảm ơn anh Thuận vì đã luôn hỗ trợ tôi trong các cảnh quay. Chúng tôi là đồng nghiệp tốt, luôn giúp đỡ nhau trong công việc".