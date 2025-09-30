Nàng dâu hot nhất MXH những ngày qua: "Điều mẹ chồng tôi làm được không phải ai cũng làm được!"

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ lâu vốn được xem là đề tài “nhạy cảm”, thậm chí là nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt. Nhưng không phải ở đâu cũng vậy. Câu chuyện của nàng dâu Thanh Thanh được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Một nàng dâu hết mực biết ơn vì có được người mẹ chồng “trong mơ”, hết lòng thương yêu, chăm lo không chỉ cho con trai mà còn cho cả con dâu và cháu ngoại “không cùng huyết thống”. Bài đăng của Thanh Thanh hút 120k like trên facebook cá nhân và hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Người mẹ chồng từ tiểu thuyết bước ra

Thanh Thanh kể: “Mẹ chồng tôi cho 2 vợ chồng 600 triệu mua nhà (cuối 2015), cho 600 triệu mua xe (đầu 2016), cho thêm 80 triệu để 2 đứa chi tiêu. Không giục cưới, không giục đẻ, con dâu 11 giờ trưa mới dậy cũng kệ. Chưa bao giờ nặng lời hay to tiếng. Quen nhau 12 năm tôi chưa thấy mẹ nói xấu hay xéo xắt bất cứ ai”.

Thậm chí, trong chuyện tài sản, bà còn rất công bằng. Có người từng mỉa mai: “Mẹ cho tiền con trai mẹ chứ liên quan gì đến con dâu”, nhưng thực tế, ngôi nhà mua năm 2015 đã được đứng tên cả hai vợ chồng, chiếc xe hơi cũng để con dâu đi lại cho khỏe. “Mẹ bảo con trai chịu khổ được, con gái thì phải đi xe cho đỡ bụi nắng”, Thanh Thanh xúc động nhớ lại.

Điều đặc biệt hơn, bố mẹ chồng vốn chỉ là công chức bình thường. Khoản tiền lớn để cho con cái không phải từ dư dả, mà nhờ bán đất, xây lại nhà, còn dư mới chia cho các con. Ở mẹ chồng Thanh Thanh, người ta thấy một tình thương chân thành, không tính toán và một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho hạnh phúc của con cái.

Điều khiến câu chuyện càng lay động chính là việc Thanh Thanh từng là mẹ đơn thân, bước vào hôn nhân với một người đàn ông chưa từng lập gia đình. Thế nhưng, mẹ chồng cô không hề phân biệt hay khắt khe, trái lại còn coi bé Cún – con riêng của Thanh Thanh như cháu ruột. Hai bà cháu thân thiết đến mức đi đâu cũng có nhau.

Không chỉ gắn bó với con dâu, mẹ chồng còn có mối quan hệ vô cùng hòa hợp với chính mẹ ruột của Thanh Thanh. Hai bà thường xuyên qua lại, thậm chí ở lại nhà nhau cả chục ngày. Khi thì mẹ chồng từ Thái Nguyên gửi chè ngon cho cả nhà, khi thì mẹ ruột gửi cá, mực làm quà biếu thông gia.

Thanh Thanh kể: “Mỗi lần hai mẹ video call là 2–3 tiếng đồng hồ, nói chuyện không dứt”.

Bố chồng cũng hiền lành, xuề xòa, lúc nào cũng chỉ nói: “Chúng mày muốn làm gì thì làm”. Chính sự thoải mái, phóng khoáng ấy đã giúp nàng dâu thêm vững tin rằng mình thật sự được đón nhận như người trong gia đình.

Vợ chồng Thanh - Tâm

Niềm tin sau đổ vỡ

Nói về người chồng hiện tại, Thanh Thanh đầy tự hào: "Tôi là mẹ đơn thân, còn chồng tôi là trai tân. Nhưng không vì thế mà tôi bị coi thường hay bị bớt yêu thương đi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên tôi đã nghĩ mình sẽ độc thân cả đời, nhưng vì gặp được anh Tâm tôi đã thay đổi. Cuộc đời tôi phải gặp bao nhiêu chông gai thì cũng có bấy nhiêu điều may để bù lại".

Nói về nhà chồng, Thanh Thanh nhấn mạnh: “Thật ra, không kể được hết chứ ưu điểm của mẹ chồng tôi còn nhiều lắm. Và đó là mẹ chồng ngoài đời thật, chứ không phải trên phim. Tôi từng sai, từng đổ vỡ hôn nhân, nhưng may mắn sau này tôi được gặp chồng hiện tại và gia đình chồng hết mực thương yêu. Tôi mong câu chuyện này sẽ tiếp thêm niềm tin cho những ai đã từng bất hạnh. Cánh cửa này đóng lại, thì hãy mở cánh cửa khác để tìm hạnh phúc cho mình. Ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc thôi, chắc chắn”.

Thanh Thanh có sự nghiệp riêng vững chãi chính là bếp bánh rất đắt hàng

Cuối cùng, Thanh Thanh nhắn nhủ: "Gửi những cô gái từng lỡ dở giống như tôi. Đừng sợ yêu, đừng sợ tin! Một vài người không xứng đáng không có nghĩa là tình yêu không còn đẹp. Thế giới này vẫn đầy ắp những người đàn ông tử tế, vẫn có những tình cảm bền lâu đủ để bạn tựa vào cả đời.

Rồi sẽ có ngày bạn gặp được một người không hứa hẹn bằng lời hoa mỹ, mà chứng minh bằng từng hành động nhỏ. Người ấy sẽ làm bạn tin rằng, tình yêu chân thành vẫn tồn tại, và bạn xứng đáng nhận được nó".

Giữa vô số lời than vãn về cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” với nhà chồng, câu chuyện này giống như một điểm sáng ấm áp. Nó cho thấy rằng, hạnh phúc hôn nhân không chỉ đến từ tình yêu đôi lứa, mà còn từ sự bao dung, tử tế và tình nghĩa hai bên gia đình.