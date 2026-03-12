Nàng dâu hào môn nổi tiếng gây tranh cãi vì 55 tuổi mà níu kéo tuổi tác quá lố?

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của con dâu cũ nhà Samsung thu hút lượng xem lớn trên MXH. Trong những khung hình gần như không qua chỉnh sửa, minh tinh xứ Hàn vẫn ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài trẻ đẹp, tạo thiện cảm với người nhìn. Mới đây, khi xuất hiện tại sân bay, nữ minh tinh tiếp tục ghi điểm với diện mạo trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tuy nhiên, outfit cùng phong cách trang điểm của cô lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều.

Cận cảnh nhan sắc của Go Hyun Jung tại sân bay mới đây. (Nguồn: newsourcemag)

Xuất hiện tại sân bay, Go Hyun Jung thu hút sự chú ý với tạo hình siêu "hack tuổi". Nữ diễn viên lựa chọn lớp trang điểm ngọt ngào, tập trung vào làn da trắng sáng cùng đôi má ửng hồng đúng chuẩn style trang điểm đang thịnh hành của giới trẻ. Mái tóc dài đen óng được thả tự nhiên, rẽ ngôi đơn giản nhằm tôn lên đường nét thanh tú và khí chất dịu dàng.

Không chỉ "trẻ hóa" trong khâu trang điểm và tóc tai, cách lựa chọn trang phục ngắn với sắc hồng trong trẻo của mỹ nhân xứ Hàn cũng giúp tăng thêm phần trẻ trung, đồng thời tôn cả đôi chân thon dài. Thế nhưng, dù vẫn ghi điểm với visual trẻ đẹp nhưng nhiều người cho rằng Go Hyun Jung đang cố quá đà chỉ níu kéo tuổi tác. Một lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cùng trang phục tông màu trung tính được cho là sẽ phù hợp hơn với nữ diễn viên mà vẫn có thể làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú, rạng rỡ.

Vẻ đẹp chân thực của Go Hyun Jung khiến nhiều người không nghĩ cô đã 55 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng phong cách này không phù hợp với nữ diễn viên.

Go Hyun Jung được xem là một trong những mỹ nhân có khả năng "đóng băng nhan sắc" hàng đầu Kbiz. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại gây chú ý nhờ làn da căng mịn và thần sắc tươi tắn hiếm thấy ở độ tuổi U60. Gương mặt cùng khí chất điềm tĩnh, kèm theo đó là phong thái nhẹ nhàng giúp cô lúc nào trông cũng sang trọng, càng nhìn càng cuốn hút theo thời gian.

Đằng sau visual trẻ lâu đáng kinh ngạc ấy là những thói quen chăm sóc bản thân rất kỷ luật. Nữ diễn viên duy trì chu trình skincare đều đặn, kết hợp massage khi rửa mặt để kích thích tuần hoàn và giữ làn da luôn bóng khỏe. Ngoài ra, người đẹp cũng chú trọng nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong bằng chế độ ăn uống lành mạnh và các loại nước ép tự nhiên. Đặc biệt, Go Hyun Jung được cho là rất yêu thích trà bưởi mật ong – thức uống giàu vitamin C giúp hỗ trợ làm sáng da, hạn chế sắc tố melanin và giữ làn da rạng rỡ. Bên cạnh đó, cô còn thường uống nước ép cà rốt hoặc nước chanh để thải độc và duy trì sức khỏe tổng thể, nhờ vậy mà làn da cũng ổn định và tươi trẻ hơn theo thời gian.