Nàng dâu hào môn để lộ diện mạo luộm thuộm, mặt mộc 100% nhưng vẫn được fan “xin vía” vì quá xinh!

Mới đây, streamer Xemesis đăng tải một vlog mới, chia sẻ về quá trình được vợ chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình. Được biết, Xemesis là 1 trong 8 nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ năm nay, do vậy, nam streamer đã ghi lại khoảnh khắc trước khi trải nghiệm 7 ngày xa vợ, sống trong môi trường quân ngũ.

Bên cạnh những màn tương tác hài hước, dí dỏm của Xemesis, điều khiến dân tình chú ý nhất lại chính là nhan sắc của Xoài Non. Khác với những bức ảnh trên mạng hay những lần diện đồ lộng lẫy đi sự kiện, Xoài Non không ngần ngại show luôn dáng vẻ “bà nội trợ” trong vlog của chồng. Theo đó, người đẹp sinh năm 2002 diện đồ bộ, tóc không tạo kiểu, gương mặt mộc hoàn toàn.

Bộ dạng ở nhà của Xoài Non khiến netizen chú ý

Gương mặt mộc hoàn toàn, tóc không tạo kiểu, diện đồ bộ - hình ảnh hiếm thấy ở Xoài Non

Nhiều người khá bất ngờ với diện mạo có phần xuề xòa, luộm thuộm này của Xoài Non. Song nhìn kĩ, người hâm mộ vẫn phải đua nhau “xin vía” vì dù “lôi thôi” cỡ nào cũng không dìm được nhan sắc của Xoài non. Trong đoạn clip, giọng nói của Xoài Non mệt mỏi hơn thường ngày, nhiều người đón cô đang bị bệnh nên không màng chăm chút sắc vóc. Tuy nhiên, bà xã Xemesis vẫn gây thương nhớ với visual cực phẩm. Gương mặt không một chút khuyết điểm, ai nhìn cũng phải khen xinh và thích vẻ tự nhiên này của Xoài Non.

Dẫu vậy vẫn không thể phủ nhận, visual Xoài Non quả là cực phẩm

Người đẹp chuẩn bị đồ cho ông xã Xemesis

Khi "lên đồ" và lúc ở nhà của Xoài Non

Cô nàng vẫn khiến netizen phải "xin vía" vì quá xinh đẹp!

Có thể nói, Xoài Non cũng làm một trong số ít những hot girl tự tin khoe gương mặt không son phấn qua ống kính máy quay. Cô nàng nhiều lần khiến netizen thích thú khi zoom cận nhan sắc tự nhiên, làn da trắng sáng, mịn màng. Không những vậy, khi bỏ đi mi nối, nhìn Xoài Non càng dễ thương, hiền dịu và gần gũi hơn khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi.

Ngoài ra trong đoạn vlog của mình, Xemesis cũng phần nào tiết lộ sự chăm sóc của bà xã Xoài Non. Nam streamer cho biết phần lớn khi đi du lịch, Xoài Non sẽ là người chuẩn bị đồ đạc toàn bộ cho chồng. Xemesis cũng cho hay vợ là người biết rõ mình thích mặc quần áo như thế nào, giày dép và các vật dụng ra sao nên luôn tin tưởng để vợ xếp đồ. Cũng chính bởi vậy mà cặp đôi luôn được nhiều người ngưỡng mộ vì vừa là trai tài gái sắc, vừa có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mặc mộc Xoài Non đỉnh quá, xin vía da đẹp”.

- “Vợ chồng nhà này đáng yêu. Thích Xoài ghê, hình như đang bệnh mà vẫn xinh hết nấc”.

- “Hiếm thấy ai khoe sắc vóc ở nhà xinh như Xoài Non”.

- “Thích nhìn Xoài kiểu mộc mạc như thế này hơn, trông hiền, dễ thương” .