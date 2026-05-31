Nàng dâu cũ của đế chế Samsung gây sốc với bữa ăn chỉ có 2 lát táo

Ở tuổi 56, Go Hyun Jung vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều khiến công chúng trầm trồ bởi gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng và vóc dáng thanh mảnh đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng mới đây, nàng dâu cũ gia tộc Samsung lại trở thành tâm điểm bàn tán vì tiết lộ chế độ ăn uống ít đến khó tin trong 1 đoạn vlog đời thường được đăng tải trên MXH.

Trong video, Go Hyun Jung chia sẻ rằng cô thường không quá hứng thú với việc ăn uống. "Tôi rất đói nhưng lại thấy ăn là một việc phiền phức", nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận. Bữa sáng của cô chỉ gồm hai lát táo vắt thêm nước cốt chanh. Bữa trưa gần như bị bỏ qua hoàn toàn, trong khi bữa tối hôm trước chỉ là vài miếng bánh gạo nổ.

Go Hyun Jung gây sốc khi chia sẻ về khẩu phần ăn.

Lời chia sẻ này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ khi một người hoạt động nghệ thuật thường xuyên như Ko Hyun Jung lại duy trì lượng thức ăn ít đến vậy. Không ít người cho rằng đây có thể là một trong những lý do giúp nữ diễn viên giữ được vóc dáng thon gọn suốt nhiều năm qua.

Thực tế, chế độ ăn cực ít, hay còn gọi là "ultra-low calorie diet", có thể mang lại hiệu quả giảm cân nhanh trong thời gian ngắn. Khi lượng calo nạp vào cơ thể giảm mạnh, cơ thể buộc phải huy động nguồn năng lượng dự trữ từ mỡ để duy trì hoạt động sống. Những thực phẩm như táo hay bánh gạo nổ đều có lượng calo thấp, vì vậy việc sụt cân là điều dễ hiểu.

Khẩu phần ăn siêu ít của minh tinh xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng giảm cân nhanh không đồng nghĩa với giảm cân lành mạnh. Khi lượng thức ăn quá ít, cơ thể không chỉ mất mỡ mà còn có nguy cơ mất cả cơ bắp. Đây mới là điều đáng lo ngại, đặc biệt với những người đã bước qua tuổi 50.

Theo các chuyên gia, sau tuổi trung niên, khối lượng cơ trong cơ thể bắt đầu suy giảm tự nhiên. Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ protein, tốc độ mất cơ sẽ diễn ra nhanh hơn. Hậu quả không chỉ là cơ thể yếu đi mà còn kéo theo cảm giác mệt mỏi, giảm sức bền, khả năng vận động kém và quá trình phục hồi chậm hơn sau các hoạt động thường ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc ở tuổi của Ko Hyun Jung, mục tiêu quan trọng không còn là giảm thêm vài kg cân nặng mà là duy trì khối cơ khỏe mạnh để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Một cơ thể quá gầy nhưng thiếu cơ chưa chắc đã khỏe mạnh hơn một cơ thể cân đối với tỷ lệ cơ bắp tốt.

Vóc dáng mảnh mai của Go Hyun Jung ở tuổi 56.

Không chỉ ảnh hưởng đến cơ bắp, việc ăn quá ít còn có thể tác động trực tiếp đến làn da và thể trạng tổng thể. Làn da cần được nuôi dưỡng bởi protein, axit béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất. Nếu khẩu phần ăn chỉ xoay quanh vài lát táo hay đồ ăn vặt ít dinh dưỡng, cơ thể sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu này. Về lâu dài, da có thể trở nên thiếu sức sống, trong khi hệ miễn dịch và mức năng lượng hàng ngày cũng bị ảnh hưởng.

Dù nhiều người ngưỡng mộ khả năng duy trì vóc dáng của Ko Hyun Jung ở tuổi 55, các chuyên gia vẫn khuyến nghị rằng giảm cân nên đi kèm với chế độ dinh dưỡng cân bằng. Một bữa ăn lý tưởng cần có protein, tinh bột tốt, chất béo lành mạnh cùng rau củ quả để vừa kiểm soát cân nặng, vừa duy trì sức khỏe và vẻ ngoài trẻ trung. Với phụ nữ trung niên, giữ được cơ bắp và thể lực thậm chí còn quan trọng hơn việc theo đuổi một vóc dáng quá mảnh mai.