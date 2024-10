“Nàng cỏ” Goo Hye Sun bỏ vai vì sốc phản vệ, ngất trong nhà tắm

Goo Hye Sun dù đã từng tuyên bố giải nghệ, nhiều năm không đóng phim mới nhưng vẫn luôn là một cái tên được truyền thông, khán giả săn đón nhiệt tình. Mới đây nhất cô tiếp tục được chú ý khi xuất hiện ở chương trình Live Together của Park Won Sook trên đài KBS 2TV. Tại đây với tư cách là thành viên trẻ nhất của chương trình, Goo Hye Sun lần đầu có những chia sẻ về vấn đề sức khỏe của mình.



Cụ thể nữ diễn viên cho biết cô từng có thời điểm phải làm nghề mà không có bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài việc thử thách giới hạn của mình. Nàng Cỏ từng là người luôn tự tin vào sức mạnh thể chất của bản thân, thậm chí nhiều lần bỏ bữa và không ngủ trong quá trình quay phim. Thế nhưng sau đó cô nhận ra rằng mình gặp rất nhiều vấn đề chỉ vì không chịu chăm sóc sức khỏe. Cô cũng tiết lộ trong quá trình quay phim Vườn Sao Băng, cô đã ép buộc bản thân làm việc dù đang bị chấn thương nhẹ ở đầu và còn gặp phải một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến quá trình quay phim bị chậm trễ.

Sốc hơn cả khi Goo Hye Sun tiết lộ vào năm 2017, một nhân viên vệ sinh phát hiện cô bất tỉnh trong phòng tắm và kịp thời cứu cô. Lúc này cô được chuẩn đoán là bị sốc phản vệ khiến Goo Hye Sun buộc phải từ bỏ một vai diễn.

Goo Hye Sun chia sẻ về sức khỏe của mình trong quá khứ

Đối chiếu lại với những sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì có lẽ vai diễn Goo Hye Sun từ bỏ là bộ phim You're Too Much. Thời điểm 2017, cô từng gây hoang mang dư luận khi bỏ vai dù đã quay được 6 tập phim. Khi sự việc nổ ra, YG cũng đưa ra tuyên bố chính thức, thông báo về việc Goo Hye Sun bị dị ứng, rối loạn chức năng tiêu hóa nghiêm trọng, đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài và ổn định tuyệt đối. Sự việc này từng khiến ekip làm phim You're Too Much điêu đứng vì phim vừa quay vừa chiếu, đáng mừng là ngay lập tức họ đã tìm được nữ chính thay thế là Jang Hee Jin.

Goo Hye Sun ở You Are Too Much

Goo Hye Sun bắt đầu nổi đình đám khắp châu Á thông qua bộ phim Vườn Sao Băng. Tuy nhiên sau bộ phim để đời, Goo Hye Sun lại gặp khó khăn trong việc khẳng định mình. Cô liên tục bị chê bai vì diễn xuất dở tệ, thậm chí còn bị xếp vào hàng ngũ những "thuốc độc rating" của màn ảnh Hàn. Những năm gần đây, Goo Hye Sun chủ yếu được chú ý bởi lùm xùm sau vụ ly hôn chấn động, những phát ngôn gây hoang mang dư luận và việc liên tục phủ sóng truyền thông dù đã tuyên bố giải nghệ.

Nguồn: Koreaboo