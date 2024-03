Nâng cấp smartphone của bạn vì Galaxy AI đã chính thức có mặt trên S23 Series, Z Flip5, Z Fold5

Sau hơn 2 tháng ra mắt, S24 series đã đem lại tiếng vang lớn nhờ vào trải nghiệm ổn định với Galaxy AI, mang đến định chuẩn mới cho trải nghiệm trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động thông qua mô hình hybrid, kết hợp AI trên thiết bị và AI trên nền tảng điện toán đám mây.



Nhận thấy được những phản hồi tuyệt vời từ cách người dùng thực sự sử dụng các tính năng Galaxy AI trong cuộc sống hàng ngày với S24 series. Samsung đã tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu mang trải nghiệm này đến hơn 100 triệu người dùng Galaxy trong năm 2024 thông qua bản cập nhật One UI 6.1 nhằm cung cấp trải nghiệm Galaxy AI với các tính năng như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search with Google), Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist), Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist), Trợ lý Note quyền năng (Note Assist), và Phiên dịch trực tiếp (Live Translate) - để ngày càng có thêm nhiều người dùng được phổ cập rộng rãi trải nghiệm này, đồng thời cho phép những người vẫn còn đang do dự về Galaxy AI có cơ hội "lên đời" để trải nghiệm các thiết bị galaxy thế hệ tiền nhiệm.

Đây là thời điểm thích hợp để lên đời chiếc smartphone của mình!

Nhìn nhận một cách tổng quát, Samsung đã cho thấy tầm nhìn của hãng về việc giờ đây vấn đề không còn nằm ở công dụng của chiếc điện thoại nữa, mà là cách người dùng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống với những công cụ cần thiết.

Thực sự chúng ta không thể phủ nhận việc Galaxy AI đã và đang thay đổi cách người dùng tương tác với điện thoại như thế nào. Samsung đã hoàn toàn tự tin để chúng ta quyết định tiềm năng và ý nghĩa trong cuộc sống của họ, khi mang đến kỷ nguyên trải nghiệm di động hoàn toàn thuộc về người dùng.

Trải nghiệm ngay để không còn đắn đo về Galaxy AI

Giờ đây, người dùng Galaxy có thể tận dụng các tính năng Galaxy AI để cải thiện khả năng giao tiếp trên các mẫu máy được hỗ trợ bởi AI. Các tính năng này bao gồm khả năng điều chỉnh ngữ điệu của tin nhắn và dịch tin nhắn sang 13 ngôn ngữ khác nhau với Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist).

Người dùng Galaxy còn có thể trải nghiệm khả năng phiên dịch văn bản và giọng nói hai chiều, theo thời gian thực ngay trong cuộc gọi thông qua tính năng Phiên dịch trực tiếp (Live Translate).

Với Trợ lý phiên dịch (Interpreter), người dùng cũng có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện ngẫu hứng với người bản xứ khi đi du lịch, nhờ vào chế độ chia đôi màn hình tạo ra các bản dịch văn bản cho những cuộc trò chuyện trực tiếp.

Bên cảnh khả năng xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, người dùng Galaxy còn có thể nâng cao hiệu năng suất làm việc khi giờ đây Samsung đã tích hợp rộng rãi Galaxy AI vào toàn bộ hệ sinh thái Galaxy để tạo điều kiện cho trải nghiệm mượt mà khi người dùng thực hiện các tác vụ hàng ngày trên các mẫu máy Galaxy được hỗ trợ bởi AI.

Đơn cử như việc tìm kiếm thông tin có thể trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết với tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), cung cấp kết quả tìm kiếm trực quan chỉ với cử chỉ khoanh tròn nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, Trợ lý Note quyền năng (Note Assist) giúp tạo định dạng, tóm tắt và dịch ghi chú là một tính năng cải thiện cuộc sống mà Galaxy AI mang lại. Hay tính năng Hỗ trợ duyệt Web (Browsing Assist) còn cho phép người dùng theo dõi thông tin nhanh hơn bằng cách tóm tắt toàn diện nội dung của các bài viết.

Ngoài ra, Trợ lý Ghi âm (Transcript Assist) cũng có thể dễ dàng chuyển hóa giọng nói thành văn bản để chép lại, tóm tắt hay thậm chí là dịch thuật cho các cuộc họp quan trọng.

Với Galaxy AI, người dùng còn có thể mở rộng tiềm năng sáng tạo của bản thân với bộ công cụ Galaxy AI ngay cả sau khi chụp ảnh. Thông qua tính năng Hậu kì Sáng tạo (Generative Edit), các thiết bị được AI hỗ trợ có thể dễ dàng thay đổi kích thước, vị trí hoặc căn chỉnh lại các đối tượng trong ảnh để hoàn thiện một bức ảnh tuyệt vời.

Người dùng cũng có thể nâng cấp bất kỳ bức ảnh nào nhanh chóng và dễ dàng hơn với tính năng Gợi ý Chỉnh sửa (Edit Suggestion). Người dùng cũng không cần phải quay một phân cảnh lại nhiều lần vì tính năng Chuyển động chậm tức thì (Instant Slow-mo) sẽ có thể tạo thêm khung hình cho các video chuyển động chậm nhằm ghi lại những khoảnh khắc đầy hấp dẫn.

Khả năng sáng tạo và cá nhân hóa không chỉ dừng lại ở đó. Việc tùy chỉnh các thiết bị Galaxy thậm chí còn dễ dàng hơn trước nhờ các hình nền do AI tạo ra, cho phép các thiết bị hỗ trợ AI hiện thực hóa mọi ý tưởng sáng tạo của người dùng.