Nâng cấp mới cho người dùng iPhone

Theo các nguồn tin rò rỉ từ Bloomberg, "Táo khuyết" đang thay đổi chiến lược phát triển cho hệ điều hành di động thế hệ tiếp theo. Thay vì chạy đua nhồi nhét các tính năng hào nhoáng, iOS 27 dự kiến ra mắt tại sự kiện WWDC 2026 sẽ tập trung vào chiều sâu trải nghiệm, bao gồm việc tối ưu hóa hiệu suất, tinh chỉnh thiết kế và nâng cấp trí thông minh cho trợ lý ảo Siri để phản hồi linh hoạt hơn. Động thái này được xem là bước đi cấp thiết để lấy lại niềm tin của người dùng sau khi phiên bản tiền nhiệm không đáp ứng được kỳ vọng.

Thực tế cho thấy, dù mang đến giao diện Liquid Glass đầy mới lạ, iOS 26 và các bản cập nhật nhỏ như 26.2.1 đang khiến không ít người dùng iPhone thất vọng. Trên các diễn đàn công nghệ lớn, hàng loạt sự cố đã được ghi nhận, từ việc Face ID mất khả năng xác thực trong ứng dụng bên thứ ba, Trung tâm điều khiển (Control Center) phản hồi chậm chạp, cho đến lỗi dung lượng lưu trữ hiển thị sai lệch và tình trạng treo ứng dụng đột ngột. Nhiều ý kiến gay gắt thậm chí còn ví von phiên bản iOS 26.2.1 hiện tại chỉ như một bản thử nghiệm (Beta) thiếu ổn định mà Apple đã quá vội vàng tung ra thị trường.

Sự dè dặt của cộng đồng iFan được thể hiện rõ nét qua những con số biết nói. Báo cáo mới nhất từ StatCounter tính đến tháng 1 cho thấy một thực tế đáng báo động: chỉ vỏn vẹn 15-16% thiết bị iPhone đang hoạt động trên toàn cầu đã cập nhật lên iOS 26. Con số này hoàn toàn lép vế so với hơn 60% lượng thiết bị vẫn đang trung thành với các phiên bản hệ điều hành cũ hơn như iOS 18, 18.6 hay 18.7.

Đây là một bước lùi đáng kể nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, khi iOS 18 đã phủ sóng tới 63% thiết bị chỉ sau 4 tháng phát hành. Rõ ràng, người dùng đang chọn giải pháp "án binh bất động" chờ đợi sự ổn định từ iOS 27 thay vì mạo hiểm nâng cấp thiết bị ngay lúc này.